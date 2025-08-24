Lộ diện concept Windows 12.2 khiến cộng đồng mạng mê mẩn

Theo Neowin, trong khi Microsoft vẫn còn im hơi lặng tiếng về tương lai của hệ điều hành Windows, một nhà sáng tạo tài năng đã khiến cộng đồng công nghệ xôn xao khi trình làng video concept "Windows 12.2", mang đến một tầm nhìn đầy táo bạo và bóng bẩy về thế hệ Windows tiếp theo.



Giao diện bóng bẩy của concept Windows 12.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của Windows 12.2

Nhà sáng tạo đứng sau video này là AR 4789, một YouTuber đã quá quen thuộc trong cộng đồng với những bản concept ấn tượng. Tự mô tả sản phẩm của mình là "sự tiến hóa tiếp theo", AR 4789 đã vẽ nên một bức tranh Windows vừa lạ vừa quen, chắt lọc những gì tốt nhất của Windows 10 và 11.

Điểm nhấn khác biệt và độc đáo nhất trong thiết kế của Windows 12.2 là cách tiếp cận "container" (khung chứa). Mọi yếu tố từ biểu tượng desktop đến các cửa sổ ứng dụng đều được sắp xếp gọn gàng trong các khung viền riêng biệt, kết hợp với hiệu ứng trong suốt được sử dụng xuyên suốt, tạo nên một cảm giác vừa có tổ chức, vừa hiện đại.

Bảng điều khiển lạ mắt của Windows 12.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Không chỉ dừng lại ở đó, hàng loạt thành phần cốt lõi của Windows cũng được "lột xác":

Menu Start : Được thiết kế lại gọn gàng, mang hơi hướng của Windows 10 được yêu thích hơn là dạng lưới trung tâm của Windows 11.

: Được thiết kế lại gọn gàng, mang hơi hướng của Windows 10 được yêu thích hơn là dạng lưới trung tâm của Windows 11. File Explorer : Tập trung mạnh vào hiệu ứng trong suốt và các đối tượng giao diện dạng "container", đi kèm hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà.

: Tập trung mạnh vào hiệu ứng trong suốt và các đối tượng giao diện dạng "container", đi kèm hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà. Ứng dụng Settings, trung tâm thông báo, Windows Search và Microsoft Store: Tất cả đều được làm mới giao diện một cách đồng bộ, tạo nên một trải nghiệm liền mạch.

Ngay sau khi đăng tải, video concept đã nhận được vô số lời tán thưởng từ cộng đồng. Nhiều người bình luận đã khen ngợi tính thẩm mỹ tinh tế, chỉ ra sự tương đồng thú vị với giao diện KDE Plasma của Linux và thậm chí còn tha thiết "mong Microsoft hãy thuê ngay nhà thiết kế này".

Dù bản concept này vô cùng bóng bẩy và hấp dẫn, chúng ta cần nhớ rằng một giao diện đẹp mắt không đồng nghĩa với việc nó sẽ hoạt động tốt về mặt chức năng. Cho đến nay, Microsoft thậm chí còn chưa hề xác nhận về sự tồn tại của "Windows 12".