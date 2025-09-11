OpenAI sắp khiến giới sản xuất phim hoạt hình thất nghiệp

Điều mà cả ngành công nghiệp sáng tạo vừa lo sợ vừa chờ đợi cuối cùng đã đến. OpenAI, gã khổng lồ đứng sau ChatGPT và DALL-E, đang chính thức tham gia vào việc sản xuất một bộ phim hoạt hình dài mang tên Critterz, với tham vọng ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2026. Dự án này đang gây chấn động không phải vì nội dung, mà vì những con số không tưởng đằng sau nó, đặt ra một câu hỏi lớn về tương lai của các họa sĩ.

Một hình ảnh trong phim Critterz do OpenAI tham gia sản xuất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMODO

OpenAI phá vỡ mọi quy tắc truyền thống trong ngành sản xuất phim hoạt hình

Theo The Wall Street Journal, bộ phim Critterz sẽ được hoàn thành chỉ trong 9 tháng - một khoảng thời gian ngắn đến mức phi lý so với vài năm thường thấy cho một dự án hoạt hình lớn. Kinh phí sản xuất dự kiến chưa đến 30 triệu USD và chỉ cần một đội ngũ khoảng 30 người.

So sánh với các 'bom tấn' của Disney hay Pixar vốn cần hàng trăm họa sĩ, kinh phí hàng trăm triệu USD và nhiều năm thực hiện, dự án của OpenAI giống như đến từ một thế giới khác. Bí quyết nằm ở việc sử dụng AI tạo sinh để xử lý phần lớn khối lượng công việc hoạt họa, vốn là công đoạn tốn nhiều thời gian và nhân lực nhất. Các họa sĩ con người sẽ chỉ cung cấp bản vẽ gốc và AI sẽ 'diễn hoạt' chúng thành phim.

Dù kịch bản phim được chấp bút bởi đội ngũ từ bộ phim Paddington ở Peru, đảm bảo yếu tố sáng tạo của con người, dự án này vẫn được xem là một 'con dốc thẳng đứng'. Nó mở ra một tương lai nơi các studio có thể sản xuất phim hoạt hình với chi phí và rủi ro thấp hơn rất nhiều. Một thất bại 30 triệu USD rõ ràng dễ chấp nhận hơn nhiều so với một thất bại 200 triệu USD.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự hiệu quả này chính là vị trí của các họa sĩ. Công việc đòi hỏi kỹ năng cao, sự tỉ mỉ và tâm huyết của họ có nguy cơ bị thay thế bởi các thuật toán.

Các nhà sản xuất phim hoạt hình truyền thống có nguy cơ mất việc vì OpenAI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Hiện tại, không có gì đảm bảo Critterz sẽ thành công. Chất lượng nghệ thuật của phim vẫn là một dấu hỏi lớn và phản ứng của khán giả đối với một tác phẩm do AI làm cũng rất khó đoán.

Tuy nhiên, Critterz không chỉ đơn thuần là một bộ phim hoạt hình. Nó là một cuộc thử nghiệm mang tính định hình tương lai. Sự thành bại của nó tại Cannes và các phòng vé sẽ là một chỉ dấu quan trọng, quyết định liệu đây có phải là bình minh của một kỷ nguyên mới cho ngành hoạt hình, hay chỉ là một lời cảnh báo về sự trỗi dậy của máy móc trong nghệ thuật. Cả thế giới đang nín thở dõi theo.