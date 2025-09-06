OpenAI phát triển chip AI để đối đầu Nvidia

Theo một báo cáo mới nhất từ tờ Financial Times, OpenAI đang gia nhập câu lạc bộ của những 'gã khổng lồ' công nghệ tự thiết kế chip như Google và Amazon. Bước đi chiến lược này là việc công ty sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt con chip AI (trí tuệ nhân tạo) tự thiết kế bắt đầu từ năm 2026. Động thái này, hợp tác cùng gã khổng lồ bán dẫn Broadcom, nhằm mục đích cắt giảm chi phí và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp chip hàng đầu hiện nay là Nvidia.

Đây được xem là một bước đi tất yếu trong cuộc 'chạy đua vũ trang' trong ngành AI ngày càng khốc liệt.

OpenAI và đơn hàng 10 tỉ USD liên quan tới chip AI

Mặc dù đã được đồn đoán trong nhiều tháng, bằng chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ hợp tác này vừa xuất hiện vào ngày 4.9. Hãng bán dẫn Broadcom đã công bố một đơn đặt hàng chip khổng lồ trị giá 10 tỉ USD từ một "khách hàng giấu tên". Giới phân tích trong ngành gần như chắc chắn rằng khách hàng bí ẩn này không ai khác chính là OpenAI.

Việc OpenAI đầu tư mạnh mẽ để tự chủ về phần cứng được thúc đẩy bởi ba lý do chính:

Cắt giảm chi phí : Chi phí vận hành và huấn luyện các mô hình AI "ngốn" dữ liệu như ChatGPT là cực kỳ đắt đỏ, phần lớn là do giá thành của chip Nvidia. Chip tùy chỉnh được thiết kế riêng cho các tác vụ của OpenAI sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí đáng kể.

: Chi phí vận hành và huấn luyện các mô hình AI "ngốn" dữ liệu như ChatGPT là cực kỳ đắt đỏ, phần lớn là do giá thành của chip Nvidia. Chip tùy chỉnh được thiết kế riêng cho các tác vụ của OpenAI sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí đáng kể. Đảm bảo nguồn cung : Nhu cầu về chip AI đang bùng nổ trên toàn cầu. Việc có một dây chuyền sản xuất riêng giúp OpenAI không phải cạnh tranh khốc liệt để giành giật nguồn cung hạn hẹp từ Nvidia.

: Nhu cầu về chip AI đang bùng nổ trên toàn cầu. Việc có một dây chuyền sản xuất riêng giúp OpenAI không phải cạnh tranh khốc liệt để giành giật nguồn cung hạn hẹp từ Nvidia. Giảm phụ thuộc vào Nvidia: Đây là mục tiêu chiến lược quan trọng nhất. Nó giúp OpenAI thoát khỏi sự chi phối về giá cả và lộ trình sản phẩm của Nvidia, tăng cường sự tự chủ cho tương lai.

OpenAI không phải là cái tên tiên phong trong việc 'tự trồng' chip. Google đã thành công trong nhiều năm với dòng chip TPU của riêng hãng và Amazon cũng có các chip AI tùy chỉnh như Trainium và Inferentia. Việc tự thiết kế chip đang trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc đối với bất kỳ công ty nào muốn dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Động thái của OpenAI là một lời khẳng định về tham vọng và là một bước đi cần thiết để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng AI.