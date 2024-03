Theo Venture Beat, Nintendo và Illumination đã chính thức công bố hợp tác sản xuất phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình điện ảnh Super Mario Bros., từng được coi như một sản phẩm ‘bom tấn’ của màn ảnh rộng vào năm 2023. Bộ phim tiếp theo dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 3.4.2026 tại Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới.

Quyết định này không có gì ngạc nhiên khi bộ phim năm 2023 đã phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé cho một phim chuyển thể từ trò chơi điện tử, khi thu về 1,36 tỉ USD trên toàn thế giới. Nintendo cũng cho biết bộ phim đã thúc đẩy doanh số bán trò chơi của hãng tăng cao và thu hút thêm lượng khán giả toàn cầu ít nhất là 168 triệu người.

Phần tiếp theo của 'Super Mario Bros. Movie' sẽ ra mắt năm 2026 NINTENDO

Aaron Horvath và Michael Jelenic sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn, kịch bản phim sẽ do Matthew Fogel chấp bút. Một phần lý do khiến bộ phim hoạt hình năm 2023 thành công rực rỡ là nhờ sự tham gia của những nhà sáng tạo trò chơi tại Nintendo. Phần phim mới sẽ được đồng tài trợ bởi Universal Pictures và Nintendo, và được phân phối đến hệ thống rạp chiếu phim trên toàn thế giới bởi Universal.

Trong khi đó, Chris Meledandri, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Illumination, và Shigeru Miyamoto, giám đốc đại diện kiêm thành viên của Nintendo, sẽ là nhà sản xuất của phần phim mới.

Illumination, hãng phim từng sản xuất loạt phim hoạt hình đình đám như Despicable Me, Dr. Seuss’ The Lorax, Dr. Seuss’ The Grinch và The Secret Life of Pets, bày tỏ sự vui mừng khi tiếp tục hợp tác với Nintendo. Theo Illumination, họ mong muốn mang đến sự pha trộn đặc trưng giữa niềm vui và khám phá cho khán giả toàn cầu ở mọi lứa tuổi, cho phép họ kết nối với các nhân vật và câu chuyện được yêu thích từ một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới.