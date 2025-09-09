ChatGPT âm thầm tung tính năng giúp 'thay đổi cuộc chơi'

Theo Tom's Guide, OpenAI vừa âm thầm tung ra một trong những tính năng được người dùng yêu cầu nhiều nhất cho ChatGPT, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tương tác với AI (trí tuệ nhân tạo). Tính năng mang tên 'Conversation Branching' hiện có sẵn miễn phí cho tất cả người dùng trên phiên bản web.

OpenAI âm thầm tung ra 'vũ khí mới' cho ChatGPT

Từ trước đến nay, một trong những phiền toái lớn nhất khi sử dụng ChatGPT là khi bạn muốn khám phá một ý tưởng mới hoặc thử một câu lệnh khác dựa trên một đoạn hội thoại cũ. Bạn thường phải sao chép-dán thủ công sang một cửa sổ chat mới, hoặc tệ hơn là phải bắt đầu lại từ đầu, làm mất đi ngữ cảnh quý giá. Tính năng 'Conversation Branching' ra đời để giải quyết triệt để vấn đề này.

OpenAI âm thầm tung tính năng đáng giá cho ChatGPT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiểu một cách đơn giản, đây là khả năng cho phép bạn 'rẽ nhánh' tại bất kỳ tin nhắn nào trong một cuộc trò chuyện. Khi thực hiện, một luồng trò chuyện hoàn toàn mới sẽ được tạo ra, bắt đầu chính xác từ tin nhắn bạn đã chọn. Điều quan trọng là cuộc trò chuyện gốc của bạn vẫn được giữ nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng.

Ví dụ, bạn có thể đang yêu cầu ChatGPT so sánh MacBook Air và MacBook Pro. Giữa chừng, bạn nảy ra ý muốn so sánh MacBook Air với Microsoft Surface. Thay vì phải mở chat mới, giờ đây bạn chỉ cần 'rẽ nhánh' ngay từ câu trả lời về MacBook Air để bắt đầu một hướng thảo luận mới.

Bản cập nhật này biến ChatGPT trở thành một 'đối tác động não' (Brainstorming) mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó cho phép người dùng tư duy một cách tự do, không theo đường thẳng - giống như cách bộ não con người hoạt động. Bạn có thể liên tục thử nghiệm các góc độ, so sánh nhiều phương án cạnh nhau, hoặc tinh chỉnh câu lệnh mà không sợ làm 'loãng' cuộc trò chuyện chính.

Từ việc viết lách, lập trình, lên kế hoạch du lịch cho đến khám phá các kịch bản 'nếu như', sự linh hoạt của tính năng này thực sự là một yếu tố thay đổi cuộc chơi, giúp dòng chảy sáng tạo không bị gián đoạn.

Hướng dẫn sử dụng

Di chuột qua tin nhắn bạn muốn bắt đầu một nhánh nghiên cứu mới.

Nhấp vào menu ba chấm (…) xuất hiện bên cạnh.

Chọn 'Branch in new chat'. Hoặc quét chọn nội dung văn bản và chọn 'Ask ChatGPT' để bắt đầu một đoạn hội thoại mới. Vậy là xong, một cuộc trò chuyện mới sẽ được tạo ra, sẵn sàng để bạn khám phá ý tưởng của mình.

Tính năng 'rẽ nhánh' nội dung mới trong ChatGPT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây có thể không phải là một bản cập nhật lớn như ra mắt mô hình AI mới, nhưng về mặt hữu dụng, nó chắc chắn là một trong những cải tiến chất lượng và đáng giá nhất mà OpenAI đã mang đến cho người dùng.