Truyền thông Indonesia chê đội nhà chưa đủ đẳng cấp dự World Cup, Chủ tịch PSSI nói gì?

Đội tuyển Indonesia rơi xuống cuối bảng, cơ hội đi World Cup cực thấp

Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 9.10, đội tuyển Indonesia để thua Ả Rập Xê Út 2-3. Kevin Diks là cầu thủ ghi cả 2 bàn cho Indonesia, đều từ những quả phạt đền. Trong khi đó, 3 bàn thắng của đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được thực hiện bởi Waheb Saleh và Firas Al-Buraikan (cú đúp).

Trận thua này khiến đội tuyển Indonesia rơi xuống cuối bảng B. Giờ đây, tấm vé đến World Cup 2026 ngày càng hẹp dần với thầy trò HLV Patrick Kluivert. Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, CNN Indonesia bình luận: “Không có phép màu nào với đội tuyển Indonesia. Chúng ta thật sự đã thảm bại trên sân của Ả Rập Xê Út”.

Đội tuyển Indonesia phải nhận thất bại ngay trận đầu vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á ẢNH: REUTERS

CNN Indonesia chỉ ra sự thật đau lòng với CĐV Xứ vạn đảo: “Suốt trận đấu, đội tuyển Indonesia phải chịu sức ép từ Ả Rập Xê Út. Các học trò của HLV Patrick Kluivert chỉ kiểm soát bóng khoảng 30% và phải chịu liên tiếp những cú sút của đối thủ. Nếu hàng tiền đạo Ả Rập Xê Út chính xác và tinh tế hơn số bàn thắng mà họ ghi được đã không dừng lại ở con số 3”.

CNN Indonesia nhấn mạnh: “Nếu là những người xem bóng đá lâu năm bạn phải thừa nhận sự chênh lệch về đẳng cấp ở trận đấu này rất lớn. Nhiều cầu thủ Ả Rập Xê Út thi đấu không đúng phong độ nhưng họ vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận bằng kinh nghiệm của mình. Đội tuyển Indonesia nhận liên tiếp 3 bàn thua và bế tắc, không thể đáp trả. Thậm chí, 2 bàn thắng của chúng ta ở trận này cũng có phần may mắn, vì đều nhờ sự can thiệp của VAR”.

Trong khi đó, trang Bola Times cũng đánh giá đội tuyển Indonesia, đặc biệt là những cầu thủ trên hàng công có trận đấu rất tệ trước Ả Rập Xê Út. Trang báo của Indonesia viết: “Kevin Diks và Maarten Paes - hai cầu thủ ở hàng phòng ngự thật sự đặc biệt, trong khi những người khác lại chơi quá bình thường, thậm chí có thể coi là thất vọng”.

“Màn trình diễn của Yakob Sayuri bên cánh phải hàng phòng ngự không mấy ấn tượng. Một trong những sai lầm chết người của anh đã dẫn đến quả phạt đền. Yakob cũng thường xuyên mất bóng ở những thời điểm quan trọng. Marc Klok được kỳ vọng lớn nhưng những gì anh làm thật sự tệ hại. Cầu thủ này gần như mất tích ở tuyến giữa, thường xuyên để mất bóng và không thể kết nối với Joey Pelupessy. Trong khi đó, tiền đạo Beckham Putra Nugraha chơi mờ nhạt, buộc HLV Patrick Kluivert rút ra ngay đầu hiệp 2”, trang Bola Times phân tích.

Trang báo Indonesia thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp của đội nhà với Ả Rập Xê Út là rất lớn ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út, Indonesia được nghỉ 5 ngày và sẽ chạm trán đội tuyển Iraq ở trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Đây được xem là thử thách lớn với đội tuyển Xứ vạn đảo khi giới chuyên môn đánh giá Iraq là đội còn mạnh hơn Ả Rập Xê Út. Dù vậy, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir vẫn lạc quan và tin tưởng thầy trò HLV Patrick Kluivert.

Ông Erick Thohir viết trên trang cá nhân: “Đội tuyển Indonesia phải chấp nhận trận thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út. Đây chắc chắn không phải là kết quả khiến CĐV mong muốn, nhưng tôi tin toàn đội đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Đội tuyển Indonesia phải ngay lập tức đứng dậy và tập trung vào trận đấu tiếp theo với Iraq”.