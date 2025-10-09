Số phận đội tuyển Malaysia được định đoạt khi nào?

FAM và đội tuyển Malaysia CÓ THỂ PHẢI THẤP THỎM TRONG 6 THÁNG

Tổng thư ký AFC Windsor Paul John mới đây cho biết AFC đã ấn định mốc thời gian ra phán quyết đối với đội tuyển Malaysia trong vụ FAM giả mạo giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ. Sau ngày 31.3.2026, AFC sẽ có quyết định cuối cùng với đội tuyển Malaysia mà không cần quan tâm rằng ở thời điểm đó vụ FAM kháng cáo lên FIFA hoặc CAS đã hoàn thành hay chưa.

Không còn cầu thủ nhập tịch “lậu” như Figueiredo, đội tuyển Malaysia gặp khó khăn lớn ẢNH: NGỌC LINH

Như vậy, có 2 kịch bản xảy ra. Nếu kết quả kháng cáo của FAM có trước ngày 31.3.2026, AFC sẽ ra án phạt dựa trên phán quyết mới nhất của FIFA hoặc CAS cũng như quy chế kỷ luật và đạo đức của AFC; các quy định riêng của giải Asian Cup (giải do AFC tổ chức). Nếu vụ kiện này kéo dài hơn thế, bên cạnh các quy định, quy chế riêng, AFC sẽ căn cứ vào kết luận điều tra từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA (đã được công bố cụ thể vào ngày 6.10) để ra quyết định ngay sau ngày 31.3.2026.

Hình phạt dành cho đội tuyển Malaysia có thể là bị xử thua 0-3 trong các trận đấu sử dụng cầu thủ không hợp lệ (cụ thể là ở trận thắng đội tuyển Nepal và đội tuyển VN); hủy kết quả trận đấu, trừ điểm, hoặc loại khỏi giải; cấm cầu thủ thi đấu, phạt tiền hoặc cảnh cáo liên đoàn thành viên. Trong phạm vi châu Á, AFC có toàn quyền quyết định, miễn không trái với luật quốc tế của FIFA. Thậm chí, AFC có thể ra án phạt ở ngay thời điểm này.

Tuy nhiên, AFC quyết định chờ đến 31.3.2026, đúng thời điểm vòng loại cuối Asian Cup 2027 khép lại. AFC cần "chốt sổ" mọi thứ để đảm bảo tiến độ tổ chức VCK Asian Cup 2027: từ thành phần tham dự, bốc thăm chia bảng, đến kiểm tra tư cách cầu thủ. Nếu không có mốc thời gian rõ ràng, trong trường hợp vụ kiện kéo dài, giải đấu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ tính công bằng cho đến khâu tổ chức.



