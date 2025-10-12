Báo Indonesia cùng CĐV đòi sa thải HLV Kluivert, VAR và trọng tài Trung Quốc bị chỉ trích thậm tệ

'CĐV Indonesia ném chai lọ xuống sân, HLV Kluivert yếu đuối'

Đội tuyển Indonesia đã không thể làm nên bất ngờ, thua 0-1 ở trận gặp đội Iraq, vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Cựu ngôi sao M.U - Zidane Iqbal là người đã xuyên thủng lưới đội tuyển Indonesia với pha xử lý đẳng cấp ở phút 76. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của Indonesia, khiến họ xếp cuối bảng B và khép lại giấc mơ dự World Cup 2026.

Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, CNN Indonesia viết: “Thi đấu trên SVĐ King Abdullah Sports City ở Jeddah (Ả Rập Xê Út), đội tuyển Indonesia đã áp dụng chiến thuật pressing tầm cao ngay từ những phút đầu tiên. Chiến thuật này đã khiến Iraq lúng túng, không thể đẩy cao đội hình. Nhưng sau 90 phút, sự thua thiệt về đẳng cấp của Indonesia so với đối thủ một lần nữa lại được thể hiện. Thất bại đau đớn 0-1 đã đến với chúng ta. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, bao con tim CĐV Indonesia hẫng lại vì giấc mơ giành vé tham dự World Cup 2026 của đất nước ta đã tan thành mây khói”.

HLV Patrick Kluivert bị chỉ trích, CĐV đòi sa thải ngay lập tức ẢNH: REUTERS

Không chỉ thừa nhận thất bại trước đội tuyển Iraq khiến các cầu thủ Indonesia đau đớn, CNN Indonesia còn bất ngờ chỉ trích HLV Patrick Kluivert. CNN Indonesia bình luận: “Những phút đầu, HLV Patrick Kluivert đã giữ đúng lời hứa, cho chúng ta thấy được sự thay đổi trong lối chơi. Đội không còn phòng thủ tiêu cực mà thay vào đó đẩy cao đội hình, thậm chí còn sút nhiều hơn Iraq. Tuy nhiên, khả năng đọc trận đấu của HLV người Hà Lan tỏ ra khá chậm, đặc biệt là sau bàn thua. Nhiều vị trí thi đấu không tốt vẫn được giữ lại dù ngoài sân chúng ta vẫn còn nhiều cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Thậm chí, những phút cuối ông Patrick Kluivert còn thể hiện sự yếu đuối, gục xuống ôm mặt. Nhìn những hành động đó, CĐV Indondonesia đã liên tục ném chai nước xuống sân. Trên mạng xã hội, CĐV Indonesia cũng đòi sa thải ông Patrick Kluivert ngay lập tức”.

Trong khi đó, trang Bola cũng dẫn lại những bình luận của CĐV Indonesia trên mạng xã hội về việc đòi sa thải HLV Patrick Kluivert. Ngoài ra, trang báo của xứ vạn đảo cũng bất ngờ chỉ trích những quyết định của trọng tài và tổ VAR.

Trọng tài Ma Ning cũng bất ngờ bị chỉ trích ẢNH: REUTERS

Trang Bola nhận xét: “Nhiều quyết định của trọng tài người Trung Quốc Ma Ning đã gây bất lợi cho đội tuyển quốc gia Indonesia. Phút 78, Kevin Diks bị hậu vệ trái người Iraq Merchas Doski phạm lỗi. Nhưng thay vì thổi phạt lỗi cho đội tuyển quốc gia Indonesia và rút thẻ cho Doski, vốn phải là thẻ đỏ, Ma Ning lại cho Iraq hưởng quả đá phạt. Đỉnh điểm là ở phút bù giờ của hiệp hai khi Zaid Tahseen phạm lỗi với Miliano Jonathans, khiến trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, và cuối cùng dẫn đến thẻ đỏ. Tuy nhiên, điều khó hiểu là tình huống này diễn ra trong vòng cấm nhưng ông lại không chỉ tay vào chấm phạt đền”.

“Không chỉ trọng tài Ma Ning, nhiều câu hỏi đặt ra rằng tổ VAR có làm việc ở trận đấu này không? Suốt 90 phút và cả 11 phút bù giờ chẳng lần nào chúng ta thấy dòng chữ VAR đang kiểm tra xuất hiện”, trang Bola nhấn mạnh.