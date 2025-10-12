Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi lập cú đúp ngoạn mục ở Mỹ, mừng như bắt được của là… đội tuyển Argentina

Giang Lao
Giang Lao
12/10/2025 09:10 GMT+7

Sáng 12.10, Messi trở lại Inter Miami thi đấu trận gặp Atlanta United FC, anh lập tức ghi đến 2 bàn và góp 1 kiến tạo giúp đội nhà thắng đậm tỷ số 4-0 trong sự vui mừng của các đồng đội ở đội tuyển Argentina.

Messi vượt lên ở cuộc đua vua phá lưới MLS

Với bàn thắng siêu phẩm ghi tuyệt đẹp ở phút 39 mở tỷ số và bàn nâng tỷ số 4-0 ở phút 87, Messi đã vượt lên trong cuộc đua vua phá lưới MLS 2025 (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với 26 bàn và có 18 kiến tạo sau 27 trận. Danh thủ người Argentina đã vượt qua đối thủ Denis Bouanga của Los Angeles FC ghi 24 bàn và Sam Surridge của Nashville SC ghi 23 bàn, trong khi chỉ còn 1 vòng đấu cuối diễn ra ngày 19.10.

Messi lập cú đúp ngoạn mục ở Mỹ, mừng như bắt được của là… đội tuyển Argentina- Ảnh 1.

Messi bùng nổ lập cú đúp ngoạn mục giúp Inter Miami thắng đậm Atlanta United FC tỷ số 4-0

Ảnh: Reuters

Nếu giành danh hiệu vua phá lưới, Messi cũng cầm chắc khả năng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS lần thứ hai liên tiếp (2024 và 2025). Qua đó, lập kỷ lục lịch sử trong bóng đá Mỹ khi lần đầu tiên có một cầu thủ đã thực hiện được điều này.

Messi không thi đấu ở trận đội tuyển Argentina thắng Venezuela với tỷ số 1-0 giao hữu quốc tế trên sân Hard Rock (Mỹ) ngày 11.10. Anh được HLV Scaloni tạo điều kiện để thi đấu cho Inter Miami xen kẽ giữa nhiệm vụ ở đội tuyển. 

Không phụ lòng mong đợi, đặc biệt là có rất đông các đồng đội ở đội tuyển Argentina đến xem trận đấu trên sân Chase, Messi đã ghi cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo cho Jordi Alba lập công, bàn còn lại do Suarez ghi giúp Inter Miami có chiến thắng mỹ mãn.

Việc Messi muốn tham gia trận đấu này cũng là vì Jordi Alba vừa tuyên bố giải nghệ sau mùa giải này khép lại, và anh muốn có mặt để cùng người đồng đội thân thuộc này thi đấu các trận cuối trên sân nhà của Inter Miami. Cũng như sau trận, ban lãnh đạo Inter Miami đã có một buổi lễ tri ân và chia tay Jordi Alba, tương tự như Sergio Busquets gần đây.

Messi lập cú đúp ngoạn mục ở Mỹ, mừng như bắt được của là… đội tuyển Argentina- Ảnh 2.

Messi mừng bàn thắng trước các đồng đội ở đội tuyển Argentina đến xem trên sân Chase

Ảnh: Reuters

Trận thắng cũng giúp Inter Miami bảo vệ vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 62 điểm sau 33 trận, bằng với FC Cincinnati, nhưng xếp sau vì kém chỉ số phụ. Nhờ đó, họ cũng sẽ nắm ưu thế được đấu trên sân nhà 2 trận tại vòng 1 play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup diễn ra từ ngày 22.10 tới.

Theo dự kiến, Jordi Alba và Busquets cũng sẽ thi đấu cùng Inter Miami tại MLS Cup, đây là cơ hội cuối để họ cùng Messi và Suarez chinh phục ngôi vô địch danh giá nhất bóng đá Mỹ như ấp ủ. 

Sau giải này, cả 2 sẽ chia tay sự nghiệp. Trong Messi vẫn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Argentina đến World Cup 2026. Riêng Suarez vẫn chưa có quyết định gia hạn với Inter Miami, anh vẫn đang chờ quyết định của Messi trước khi đưa ra quyết định của mình.

Tin liên quan

Cầu thủ Indonesia khóc nấc vì trượt World Cup, Chủ tịch PSSI chua xót: ‘Chúng tôi xin lỗi…’

Cầu thủ Indonesia khóc nấc vì trượt World Cup, Chủ tịch PSSI chua xót: ‘Chúng tôi xin lỗi…’

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã có những chia sẻ sau khi đội tuyển nước này chính thức không còn cơ hội dự World Cup 2026.

Báo Indonesia cùng CĐV đòi sa thải HLV Kluivert, VAR và trọng tài Trung Quốc bị chỉ trích thậm tệ

Indonesia thua đau đớn Iraq, giấc mơ World Cup 2026 tan thành mây khói: HLV Kluivert cay đắng

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS Inter Miami Đội tuyển Argentina World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận