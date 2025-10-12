Messi lập cú đúp ngoạn mục ở Mỹ, mừng như bắt được của là… đội tuyển Argentina

Messi vượt lên ở cuộc đua vua phá lưới MLS

Với bàn thắng siêu phẩm ghi tuyệt đẹp ở phút 39 mở tỷ số và bàn nâng tỷ số 4-0 ở phút 87, Messi đã vượt lên trong cuộc đua vua phá lưới MLS 2025 (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với 26 bàn và có 18 kiến tạo sau 27 trận. Danh thủ người Argentina đã vượt qua đối thủ Denis Bouanga của Los Angeles FC ghi 24 bàn và Sam Surridge của Nashville SC ghi 23 bàn, trong khi chỉ còn 1 vòng đấu cuối diễn ra ngày 19.10.

Messi bùng nổ lập cú đúp ngoạn mục giúp Inter Miami thắng đậm Atlanta United FC tỷ số 4-0 Ảnh: Reuters

Nếu giành danh hiệu vua phá lưới, Messi cũng cầm chắc khả năng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS lần thứ hai liên tiếp (2024 và 2025). Qua đó, lập kỷ lục lịch sử trong bóng đá Mỹ khi lần đầu tiên có một cầu thủ đã thực hiện được điều này.

Messi không thi đấu ở trận đội tuyển Argentina thắng Venezuela với tỷ số 1-0 giao hữu quốc tế trên sân Hard Rock (Mỹ) ngày 11.10. Anh được HLV Scaloni tạo điều kiện để thi đấu cho Inter Miami xen kẽ giữa nhiệm vụ ở đội tuyển.

Không phụ lòng mong đợi, đặc biệt là có rất đông các đồng đội ở đội tuyển Argentina đến xem trận đấu trên sân Chase, Messi đã ghi cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo cho Jordi Alba lập công, bàn còn lại do Suarez ghi giúp Inter Miami có chiến thắng mỹ mãn.

Việc Messi muốn tham gia trận đấu này cũng là vì Jordi Alba vừa tuyên bố giải nghệ sau mùa giải này khép lại, và anh muốn có mặt để cùng người đồng đội thân thuộc này thi đấu các trận cuối trên sân nhà của Inter Miami. Cũng như sau trận, ban lãnh đạo Inter Miami đã có một buổi lễ tri ân và chia tay Jordi Alba, tương tự như Sergio Busquets gần đây.

Messi mừng bàn thắng trước các đồng đội ở đội tuyển Argentina đến xem trên sân Chase Ảnh: Reuters

Trận thắng cũng giúp Inter Miami bảo vệ vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 62 điểm sau 33 trận, bằng với FC Cincinnati, nhưng xếp sau vì kém chỉ số phụ. Nhờ đó, họ cũng sẽ nắm ưu thế được đấu trên sân nhà 2 trận tại vòng 1 play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup diễn ra từ ngày 22.10 tới.

Theo dự kiến, Jordi Alba và Busquets cũng sẽ thi đấu cùng Inter Miami tại MLS Cup, đây là cơ hội cuối để họ cùng Messi và Suarez chinh phục ngôi vô địch danh giá nhất bóng đá Mỹ như ấp ủ.

Sau giải này, cả 2 sẽ chia tay sự nghiệp. Trong Messi vẫn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Argentina đến World Cup 2026. Riêng Suarez vẫn chưa có quyết định gia hạn với Inter Miami, anh vẫn đang chờ quyết định của Messi trước khi đưa ra quyết định của mình.