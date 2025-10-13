Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nói gì về sân Mỹ Đình?

Bùi Huy
Bùi Huy
13/10/2025 12:19 GMT+7

Lãnh đạo ngành thể thao một lần nữa nêu ý kiến về sân Mỹ Đình.

Sáng 13.10, tại Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16, trước câu hỏi của báo chí về “tại sao gần đây, đội tuyển Việt Nam không đá ở sân Mỹ Đình, mà cứ "lang thang" ở các sân khác?’, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đã đưa ra câu trả lời khá cặn kẽ. 

Sân Mỹ Đình tự chủ 100% 

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết: “Việc sử dụng từ “lang thang” là không chính xác, vì mọi hoạt động của ngành thể thao, đặc biệt là bóng đá, đều được thực hiện theo kế hoạch và có sự tính toán cụ thể. Lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia luôn được xác định rõ ràng, không hề có chuyện thiếu định hướng. Khu liên hợp thể thao quốc gia (trong đó có sân Mỹ Đình là 1 trong 2 cụm công trình chính - ngoài ra còn có Cung thể thao dưới nước), là đơn vị được giao nhiệm vụ tự chủ 100%. 

Ngoài phục vụ các hoạt động thể dục thể thao, sân Mỹ Đình còn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa khác. Cũng vì là đơn vị tự chủ hoàn toàn nên khu liên hợp được phép khai thác kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật".

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nói gì về sân Mỹ Đình? - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình được chính thức sử dụng từ năm 2003

Ảnh: Minh Tú

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nói gì về sân Mỹ Đình? - Ảnh 2.

Sân Mỹ Đình trong một lần cải tạo

Các trận của đội tuyển Việt Nam được tổ chức ở các sân để phục vụ khán giả cả nước

Lãnh đạo ngành thể thao nhấn mạnh, hiện nay, sân Mỹ Đình đang trong quá trình sửa chữa và nâng cấp, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và mặt cỏ. 

Đây là công việc cần thời gian và phải được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Sân Mỹ Đình là tài sản nhà nước 100%, do ngành thể thao quản lý, không chỉ phục vụ bóng đá mà còn nhiều môn thể thao khác như điền kinh, bơi lội và các sự kiện mang tầm quốc gia. 


Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nói gì về sân Mỹ Đình? - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam tập tại sân Mỹ Đình cách đây ít năm

Gần đây, theo đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các trận đấu của đội tuyển được tổ chức tại sân Phú Thọ, sau đó là sân Gò Đậu, sân Thống Nhất. Việc lựa chọn địa điểm thi đấu không bó hẹp ở Hà Nội, bởi đội tuyển quốc gia là của cả nước, và việc thi đấu ở nhiều địa phương cũng là cách để người hâm mộ trên khắp các vùng miền có cơ hội tiếp cận và cổ vũ trực tiếp.

Sân Mỹ Đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngành thể thao và sẽ tiếp tục phục vụ cho các trận đấu quốc tế khi việc nâng cấp hoàn tất. Tuy nhiên, thời gian qua sân cũng được sử dụng cho nhiều hoạt động khác như các sự kiện văn hóa, chính trị. Đây là sự điều phối chung, đảm bảo khai thác hiệu quả công trình trọng điểm này. Sân Mỹ Đình cũng được sử dụng để phục vụ nhiều sự kiện lớn của đất nước. 

 Ngành thể dục thể thao và các đơn vị có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mặt sân Mỹ Đình đạt chuẩn chuyên môn cho thi đấu, đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn để phân bổ các trận đấu ở nhiều địa phương – vừa phục vụ chuyên môn, vừa lan tỏa tình yêu bóng đá đến đông đảo người dân cả nước.

