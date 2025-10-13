The Guardian: Bóng đá Malaysia bị Nepal chính thức kiện lên FIFA, hết đường đổ cho thuyết âm mưu

CĐV Malaysia ảnh: afp

Nỗi xấu hổ mới của Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, sau khi tổ chức này ra phán quyết trừng phạt Malaysia, dẫn nguồn từ The Guardian.

ANFA lập luận rằng trận đấu giữa Nepal và Malaysia vào tháng 3 cũng bị ảnh hưởng bởi cầu thủ không đủ tư cách bên phía đối phương, và yêu cầu hủy kết quả - có thể trao cho Nepal 3 điểm quý giá thay vì 0 điểm hiện tại.

Cơ sở cho trận đấu này đến từ việc Hector Hevel - 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA chỉ mặt đặt tên trong án phạt vì hành vi làm giả hồ sơ sau đó Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - đã ra sân và thậm chí ghi bàn mở ra chiến thắng 2-0 cho Malaysia trước Nepal.

Nếu đơn kiện của ANFA được FIFA và sau đó là AFC tiếp nhận và xử lý theo đúng đề nghị thì rất có thể Malaysia sẽ bị xử thua 0-3, rơi xuống chót bảng trong khi Nepal sẽ vươn lên xếp trên.

Đội tuyển Malaysia đối mặt án phạt nặng từ FIFA và AFC ảnh: Ngọc Linh

Bóng đá Malaysia đang quay cuồng trong bão tố sau khi FIFA chính thức áp dụng án phạt lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vì hành vi làm giả giấy tờ, điều bị truyền thông địa phương nhận định là vết nhơ khủng khiếp nhất kể từ sau scandal bán độ năm 1994.

Sau khi nhận án phạt ngày 22.9 từ FIFA, các lãnh đạo FAM đã liên tục tìm cách lái dư luận theo hướng khác, như đổ lỗi cho nhân viên hành chính đã sai sót kỹ thuật, hoặc ngầm gợi ý các đối thủ đã tấn công mình, thậm chí tấn công cá nhân một nữ tướng làm bóng đá Việt Nam.

Những hành động thiếu cầu thị của FAM nhận rất nhiều chỉ trích từ trong nước, bởi vì suốt một thời gian dài họ không đưa ra bằng chứng xác thực về bản viết tay giấy khai sinh của 7 cầu thủ (sau đó Malaysia đã tự làm giấy khai sinh mới).

Càng vùng vẫy càng xấu hổ

Tối 6.10, sự thật được FIFA phơi bày khi công bố báo cáo đầy đủ dài 19 trang thể hiện rõ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal có nơi sinh thật sự ở Tây Ban Nha, Brazil, Argentina chứ không hề ở Malaysia như trong hồ sơ gửi FIFA.

HLV Peter Cklamovski nói xấu FAM nhưng sau đó chịu áp lực phải xin lỗi ảnh: Ngọc Linh

FIFA khẳng định: "Việc xuất trình giấy tờ gian lận với mục đích giành quyền thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đơn giản và rõ ràng, là một hình thức gian lận, không thể dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi như vậy làm xói mòn niềm tin vào tính công bằng của các giải đấu và gây nguy hiểm cho bản chất của bóng đá, một hoạt động được xây dựng dựa trên sự trung thực và minh bạch".

Ngoài số tiền 11,5 tỉ đồng (ngoài ra mỗi cầu thủ phải nộp phạt 65,9 triệu đồng), FAM còn mất điểm nặng nề, uy tín rơi tự do bởi sự nghi ngờ ngày một gia tăng từ người hâm mộ, truyền thông trong và ngoài nước.

"Các thuyết âm mưu nói về việc ngăn cản sự trỗi dậy của một đội bóng xếp hạng 123 thế giới có vẻ hơi xa vời, đặc biệt là khi Malaysia có ảnh hưởng chính trị lớn hơn các đối thủ trong khu vực với một thành viên trong hội đồng FIFA.

Tổng thư ký của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng là một chức vụ theo truyền thống chỉ dành cho người Malaysia vì tổ chức này có trụ sở chính thức tại Kuala Lumpur", The Guardian nhận xét.

"FAM cho biết sẽ kháng cáo nhưng FIFA tự tin vào phán quyết của mình. Các nguồn tin thân cận FIFA cho biết họ tin rằng đơn kháng cáo của FAM sẽ tập trung vào việc giảm nhẹ hình phạt hơn là lật ngược quyết định", dẫn lời Guardian.

AFC cho biết họ sẽ đợi cho đến khi FIFA giải quyết xong vụ việc trước khi nhờ đến ủy ban kỷ luật của riêng mình. AFC điều hành Asian Cup và nếu Malaysia bị xác nhận có tội thì khả năng họ không được tham dự giải đấu năm 2027 là rất cao.

"Các cầu thủ nên cố gắng hết sức trong trận đấu vòng loại gặp Lào vào ngày 14.20 vì có thể sẽ không có nhiều trận đấu chính thức trong thời gian tới.

Điều này chắc chắn chẳng có lợi gì cho một quốc gia từ lâu đã nổi tiếng trong giới bóng đá về nạn dàn xếp tỷ số và cá cược hơn bất cứ điều gì trên sân cỏ. Có một thời gian, tưởng chừng như điều đó sẽ thay đổi", dẫn nhận xét từ The Guardian.



