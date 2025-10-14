U.23 Việt Nam về nước sau thu hoạch quan trọng từ 2 trận đấu với Qatar

Quốc Việt uống nước sau khi ghi bàn cho U.23 Việt Nam ảnh: VFF

Đợt tập huấn quan trọng của U.23 Việt Nam

Đợt tập huấn ở UAE được đánh giá là rất quan trọng trong chiến lược nâng cấp U.23 Việt Nam, giúp HLV Kim Sang-sik thông qua báo cáo của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nắm bắt, đánh giá được những nhân tố mới hướng đến SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Trong cảnh 8 trụ cột Văn Khang, Đình Bắc, Trung Kiên, Hiểu Minh, Xuân Bắc… khoác áo đội tuyển Việt Nam, U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội thử nghiệm những cái tên tiềm năng khác trong 2 trận đấu với đối thủ mạnh như U.23 Qatar.

Điều này thể hiện rõ qua việc BHL tận dụng 2 trận so tài ở UAE để 100% cầu thủ đều được đá chính, bên cạnh đó quyền thay người giúp rất nhiều cái tên trước đây ít hoặc chưa được thi đấu nhiều cho U.23 Việt Nam có cơ hội ra sân chứng tỏ bản thân.

Thái Sơn đeo băng đội trưởng U.23 Việt Nam trận giao hữu với Qatar ngày 14.10 ảnh: VFF

Tin vui là trong trận đấu thứ 2 với U.23 Qatar, 2 chân sút nhận được nhiều kỳ vọng là Văn Thuận và Quốc Việt đã thay nhau ghi bàn, đều từ những tình huống phối hợp lên bóng bài bản, khiến đối thủ bất ngờ. Trước đó trong trận đầu tiên, U.23 Việt Nam chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn.

Trong đó, Văn Thuận đã khép lại pha triển khai nhịp nhàng của U.23 Việt Nam từ sân nhà sang phần sân đối thủ, bóng được xẻ hợp lý xuống biên phải và căng ngang vào để anh thoát xuống đệm lòng thành bàn.

Trong hiệp 2, Quốc Việt đã một lần nữa trình diễn thứ vũ khí sở trường là những cú sút xa đầy uy lực, sau tình huống toàn đội dâng cao vây ráp, đoạt bóng, bật nhả chuyển trạng thái nhanh để anh dứt điểm từ ngoài khu vực cấm địa.

U.23 Việt Nam về nước

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đeo băng đội trưởng cho Thái Sơn ảnh: VFF

Sau trận giao hữu thứ 2 với U.23 Qatar, đến sáng 14.10 (giờ Việt Nam) đội tuyển U.23 Việt Nam đã được BHL bố trí nghỉ ngơi thả lỏng trong ngày cuối cùng ở lại UAE. Đây thực sự là một trải nghiệm quan trọng, giúp nhiều cầu thủ hiểu rõ hơn điều kiện khí hậu khô nóng ở Tây Á.

Từ trưa, toàn đội U.23 Việt Nam đã được bố trí đi tham quan trung tâm thương mại để các cầu thủ mua quà về cho người thân, tham quan các công trình nổi tiếng như đền thờ và khách sạn dát vàng tại thành phố Abu Dhabi (UAE).

Sau đó toàn đội sẽ bắt chuyến bay từ UAE sang Doha và từ đó nối chuyến bay về TP.HCM, dự kiến hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ 50. Sau đó các cầu thủ sẽ nối chuyến về địa phương theo kế hoạch.