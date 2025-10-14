HLV Kim tạm chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận gặp Lào, U.23 hội quân liền một mạch

Ngày 14.10, VFF đưa thông tin về trận đấu giao hữu giữa U.23 Việt Nam và chủ nhà U.23 Qatar. VFF cho biết: "Đúng như kế hoạch đề ra, Ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ chưa hoặc ít được ra sân trong trận đấu trước.

Đội U.23 Việt Nam tại UAE

Đội hình xuất phát gồm thủ môn Nguyễn Tân, các hậu vệ Quang Kiệt, Tuấn Phong, Nam Hải, hàng tiền vệ Minh Phúc, Thành Chung, Thái Sơn, Thành Đạt, hàng công gồm Long Vũ, Lê Phát và Văn Thuận.

Ngay phút thứ 10, U.23 Qatar được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ U.23 Việt Nam trong vòng cấm. Cầu thủ đội bạn tận dụng thành công, mở tỷ số 1-0.

10 phút sau, U.23 Qatar tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ pha đánh đầu sau tình huống đá phạt góc. Không chịu lép vế, U.23 Việt Nam nhanh chóng tổ chức lại thế trận và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 24.

Từ pha căng ngang bên cánh phải, Văn Thuận di chuyển dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào lưới U.23 Qatar, khép lại hiệp một với tỷ số 1-2.

Bước sang hiệp hai, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tiếp tục tạo cơ hội vào sân cho các cầu thủ với hàng loạt sự thay đổi như Bảo Long, Văn Hà, Lý Đức, Văn Trường, Quốc Cường, Anh Quân, Quốc Việt, Lê Viktor. Trước đó ở cuối hiệp một, Nguyễn Vadim cũng được tung vào thay Lê Phát. Những sự điều chỉnh này đồng thời cũng giúp thế trận tấn công của U.23 Việt Nam khởi sắc hơn".

VFF viết tiếp: "Phút 68, Nguyễn Quốc Việt tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 cho U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút 78, U.23 Qatar lại một lần nữa vượt lên dẫn 3-2 sau pha chớp cơ hội nhanh trong vòng cấm. Những phút cuối trận, Quốc Việt có cơ hội quân bình tỷ số ở phút 88 nhưng cú sút chệch cột trong gang tấc.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về U.23 Qatar. Dù không giành được chiến thắng, nhưng U.23 Việt Nam vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu tích cực, kỷ luật và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu chiến thuật".

U.23 Việt Nam tái hội quân khi nào?

Hôm nay (14.10), đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại chuyến tập huấn rất hiệu quả và hữu ích. Đặc biệt, việc toàn bộ đội hình được xoay tua giúp Ban huấn luyện có thêm đánh giá quan trọng về năng lực của từng cầu thủ trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.



HLV Kim Sang-sik tại vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở đợt tập huấn lần này, do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 nên HLV Kim Sang-sik đã tạm vắng mặt.

Đội U.23 Việt Nam sẽ tái tập trung vào đợt FIFA Days tháng 11, cùng với đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại Asian Cup - gặp đội tuyển Lào trên sân khách vào ngày 18.11.

HLV Kim chăm lo cho đội tuyển Việt Nam và sau trận gặp Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ tạm giải tán (tháng 3.2026, đội tuyển mới có nhiệm vụ là trận lượt về gặp Malaysia trên sân nhà). Đội U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung một mạch đến SEA Games 33, chứ không tạm giải tán như đội tuyển Việt Nam. Lúc này, thầy Kim sẽ "chạy" sang U.23 Việt Nam, không ủy quyền cho trợ lý Đinh Hồng Vinh nữa. Đích thân ông Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội U.23 Việt Nam, với mục tiêu hướng đến giành thành tích cao tại SEA Games 33.



