Khi Văn Lâm mắc sai lầm

P HƯƠNG ÁN SỐ 1 BẤT ỔN

Đặng Văn Lâm đã mắc lỗi trong bàn thua ở phút 17 cách đây ít ngày, khi chỉ huy hàng thủ không tốt với tình huống chống bóng bổng, tạo khoảng trống cho cầu thủ Nepal đánh đầu gỡ hòa. Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nhận định: "Suốt cả trận đấu, Lâm không gặp nhiều áp lực nhưng lại khá lúng túng với những tình huống kiểm soát bóng và phát động tấn công bằng chân ở phần sân nhà". Đấy là chưa kể, đầu hiệp 2, anh lại xử lý thiếu an toàn, băng ra khỏi vòng cấm địa, suýt nữa để pha bóng chuyền dài sang phần sân đội tuyển VN thành bàn thắng cho đối thủ.

Những sai sót này có thể khiến Văn Lâm mất điểm và không loại trừ khả năng ở trận lượt về ngày 14.10, HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán để trao cơ hội cho Nguyễn Văn Việt hoặc Trần Trung Kiên. Cả hai thủ môn trẻ này đều đang có phong độ tốt tại giải quốc nội.

Từ trái qua: Văn Lâm - Văn Việt - Trung Kiên, ai sẽ được ra sân trận lượt về với Nepal? ẢNH: NGỌC LINH

Không phải bây giờ thì bao giờ?

Đặc biệt, Trung Kiên đã thi đấu rất hay và góp công không nhỏ giúp U.23 VN giành ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, giành chiến thắng ở cả ba trận vòng loại U.23 châu Á hồi đầu tháng 9 để giành vé dự VCK. Thủ thành của CLB HAGL đang cần các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia để trưởng thành hơn nữa. Nếu được thử lửa ở đấu trường lớn, anh sẽ được tôi luyện thêm bản lĩnh vững vàng, hướng đến các giải đấu quan trọng khác của bóng đá VN trong vòng ít tháng tới, như SEA Games 33 cuối tháng 12 năm nay và giải U.23 châu Á đầu năm sau.

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

Về mặt thể hình, Trung Kiên cao 1,91 m. Anh có phản xạ nhạy bén, bắt bóng bổng ổn, làm chủ khu vực cấm địa và chơi bóng bằng chân, phát động tấn công ngay từ phần sân nhà khá tốt. Thậm chí khâu này, anh còn xử lý mượt hơn so với đàn anh Đặng Văn Lâm. Điểm yếu của Trung Kiên hiện tại có lẽ chỉ là kinh nghiệm. Nếu không tận dụng trận đấu với đối thủ không quá mạnh như Nepal để rèn thêm bản lĩnh trận mạc cho Trung Kiên, có lẽ ông Kim sẽ không còn cơ hội nào khác tốt hơn.

Còn thủ môn Văn Việt, cao 1,81 m, thể hình có phần thua thiệt hơn 2 đồng nghiệp ở đội tuyển VN. Tuy nhiên, nếu xét về các yếu tố khác như sự linh hoạt, nhanh nhẹn, ra vào hợp lý, đọc tình huống tốt, anh lại không hề thua kém Văn Lâm và Trung Kiên.

Trận lượt về hôm nay 14.10 sẽ không quá ngạc nhiên nếu một trong hai thủ môn trẻ được thầy Kim tung vào sân. Tại sao không?