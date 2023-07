Hỗ trợ bé trai bị cha dượng bạo hành, gây tổn thương vùng kín

Ngày 21.7, tin từ Sở LĐ-TB-XH An Giang cho biết, cơ quan này vừa báo cáo Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang về các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ em T.K.T (14 tuổi, ngụ P.Tịnh Biên, TX.Tịnh Biên). Em T. bị cha dượng bạo hành gây thương tích.

Cơ thể của em T.K.T bị nhiều vết thương do cha dượng bạo hành CTV

Hỗ trợ để ổn định sức khỏe và tinh thần nạn nhân

Cụ thể, ngày 20.7, bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH An Giang, ký báo cáo gửi các cơ quan chức năng nêu trên, về trường hợp em T.K.T (học sinh lớp 8, Trường THCS Lương Thế Vinh, TX.Tịnh Biên) bị cha dượng là Trần Thanh Hòa (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, An Giang) bạo hành, gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

Theo Sở LĐ-TB-XH An Giang, năm 2020, sau khi cha của T. bị bệnh qua đời, Hòa đến sống chung như vợ chồng với mẹ của em T. tại một căn nhà thuê thuộc P.Tịnh Biên, TX.Tịnh Biên. Em gái của T. là T.T.N.M (12 tuổi) cũng sống chung với mẹ và cha dượng. Hiện, Hòa và mẹ của T. có con chung là bé gái 1 tháng tuổi.

Sau khi bị cha dượng bạo hành, cơ thể của T. có nhiều vết thương ở đầu, tay, chân, ngực, bụng... Riêng bộ phận sinh dục của T. bị tổn thương nghiêm trọng do bị Hòa dùng bật lửa đốt, khiến em đi vệ sinh khó khăn, hằng ngày phải đến Trạm y tế P.Tịnh Biên thay băng. Về tinh thần, T. sợ gặp và không muốn nói chuyện với người xung quanh, thu mình lại, thiếu tự tin, mang cảm giác sợ sệt... Chú ruột của T. đã đón em về nhà của mình để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Em T.K.T chỉ nơi em thường bị cha dượng bạo hành CTV

Sở LĐ-TB-XH An Giang đã chỉ đạo Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới hướng dẫn địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp để đảm bảo an toàn về thể chất cũng như tinh thần cho T. Lãnh đạo sở này đã đến gia đình thăm hỏi, động viên T. để em ổn định tinh thần, trở lại lớp học trong thời gian tới.

Trong ngày 19.7, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở LĐ-TB-XH An Giang có buổi họp với UBND và Công an P.Tịnh Biên, Phòng LĐ-TB-XH H.Tịnh Biên, Trường THCS Lương Thế Vinh, để đưa ra một số hoạt động nhằm hỗ trợ, can thiệp cho T.

Bên cạnh đó, gia đình chuẩn bị đưa em lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để khám tổng quát. Vì vậy, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ chi phí cho em đi khám bệnh. Riêng Trạm y tế P.Tịnh Biên tiếp tục theo dõi, hỗ trợ cho T.

Để chuẩn bị cho T. vào năm học mới, nhà trường sẽ cùng các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ về học phí, sách vở, quần áo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và một số đồ dùng học tập.

Xác minh em gái 12 tuổi của T. có bị cha dượng xâm hại hay không

Đối với bé gái 12 tuổi là em ruột của T., các ngành liên quan cũng quan tâm hỗ trợ trong cuộc sống và học tập. Đồng thời, sẽ có những buổi tham vấn, trò chuyện để thu thập, xác minh thông tin bé có bị cha dượng xâm hại hay không.

Sở LĐ-TB-XH An Giang cũng cho biết, đối với công tác điều tra, xử lý Trần Thanh Hòa gây thương tích cho T., cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ, bằng chứng phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TX.Tịnh Biên đọc quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Hòa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Hòa, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình sống chung nhà, Hòa cho rằng T. không nghe lời mình nên tức giận, thường xuyên dùng tay, cây đánh em gây thương tích.

Khoảng đầu tháng 6, Hòa dùng tay nhận đầu em T. vào thùng nước và làm vỡ thùng nước khiến em bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Thời gian sau, Hòa dùng bật lửa đốt vùng kín của T. Do lo sợ nên T. không dám nói cho ai biết. Đến ngày 15.7, chú của T. phát hiện sự việc nên đến Công an P.Tịnh Biên trình báo để xử lý Hòa.

Vụ bé trai bị cha dượng bạo hành đang được Công an TX.Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.