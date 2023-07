Bé trai 14 tuổi bị cha dượng bạo hành, dùng bật lửa đốt dương vật

Ngày 17.7, lãnh đạo TX.Tịnh Biên (An Giang) cho biết, Công an TX.Tịnh Biên đã nhận được báo cáo của Công an P.Tịnh Biên về trường hợp một bé trai bị cha dượng bạo hành gây thương tích, xảy ra tại khóm Xuân Hòa, P.Tịnh Biên.

Cơ thể em T.K.T. đầy thương tích do bị cha dượng bạo hành CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, trưa 16.7, một tài khoản xã hội đăng đoạn clip dài hơn 5 phút, ghi lại hình ảnh bé trai có đầy vết sẹo trên cổ, lưng, bụng và dương vật. Chủ tài khoản thông tin, bé trai ngụ P.Tịnh Biên, TX.Tịnh Biên.

Theo đoạn clip, bé trai có vẻ sợ hãi khi một người phụ nữ hỏi và đề nghị cho xem các vết xẹo. Bé trai cởi áo, quần cho xem và cho biết là do bị cha dượng bạo hành.

Nhiều vết thương trên cơ thể của em T.K.T. CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo cáo của Công an P.Tịnh Biên, vụ bạo hành xảy ra tại khóm Xuân Hòa, P.Tịnh Biên. Bé trai trong đoạn clip là T.K.T (14 tuổi, ngụ tại địa phương), còn người bạo hành bé là T.T.H (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, An Giang), cha dượng của T.

Cụ thể, sáng 15.7, Công an P.Tịnh Biên nắm được thông tin bé T. bị cha dượng bạo hành dẫn đến thương tích. Sau đó, công an phường phối hợp đoàn thể của P.Tịnh Biên và Ban nhân dân khóm Xuân Hòa gặp em T. để tìm hiểu vụ việc.

Lúc đầu, T. cho biết những vết thương trên người và dương vật của em do lúc làm tiếp nước đá với cha dượng, bị nước ăn. Tuy nhiên, sau thời gian được giải thích, trấn an, T. cho biết các vết thương là do cha dượng gây ra.

Một vết thương khác trên cơ thể của em T.K.T CHỤP MÀN HÌNH

Từ đó, Công an P.Tịnh Biên mời T.T.H đến làm việc. Qua làm việc, H. khai nhận trước đó khoảng 1 tháng có đánh và nhận đầu T. vào thùng nước. Trong lúc nhận đầu T. thì thùng nước bị bể và cắt đứt một vết ở ngực của T. nên có vết sẹo.

Sau đó, cách đây khoảng 15 ngày, H. dùng bật lửa đốt vào đầu dương vật em T. khiến dương vật bị bỏng, gây thương tích. Ngoài ra, ngày 10.7, H. tiếp tục dùng cây đánh vào lưng của em T.

Ông Trịnh Tấn Lực, Chủ tịch UBND P.Tịnh Biên, cho biết: "T. đang được người thân chăm sóc. Cơ quan điều tra đang giám định thương tích của T.".

Theo UBND P.Tịnh Biên, H. sống chung với mẹ của em T. khoảng 3 năm nay tại P.Tịnh Biên và có 1 con chung. Gia đình H. bán nước đá, hằng ngày, T. phụ mẹ và cha dượng giao nước đá. Trong quá trình phụ bán nước đá, em T. bị H. bạo hành.

Công an P.Tịnh Biên cho biết, đơn vị đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý vụ bé trai bị cha dượng bạo hành.