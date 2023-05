Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Đà Lạt đã có thể xuất viện

Sáng 29.5, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, sau 9 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu N.N.T.C (hơn 2 tháng tuổi, bị bạo hành nguy kịch) đã hồi phục, có thể xuất viện.

Bác sĩ Hoàng Thị Dạ Thảo, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết thêm, cháu C. có thể tự bú bình, bú mẹ tốt; các vết thương ở tay, chân đang hồi phục tốt. Dự kiến chiều nay (29.5), bé C. sẽ được xuất viện.

Trưa cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, trước khi cho bé C. xuất viện, các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt phải làm việc với mẹ bé C. để tìm chỗ ở ổn định cho 2 mẹ con, đồng thời ràng buộc trách nhiệm nhằm bảo đảm an toàn cho bé C.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tối 20.5, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bé C. trong tình trạng hôn mê, bị chấn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan… phải tiếp máu, thở máy.

Nghi bé C. bị bạo hành nên bệnh viện báo cơ quan chức năng.

Sau 9 ngày được điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, sức khỏe bé C. đã hồi phục tốt LÂM VIÊN

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Đà Lạt khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng xác định, bé C. là con ruột của chị Nguyễn Thị Hồng Ân (22 tuổi) và chị này đang sống chung với bạn trai Trần Hoài Thương (33 tuổi) tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (P.2, TP.Đà Lạt).

Rạng sáng 21.5, Công an TP.Đà Lạt bắt giữ Trần Hoài Thương để điều tra về hành vi bạo hành bé C.

Trần Hoài Thương bị khởi tố bắt giam để điều tra tội giết người C.T.V

Theo lời khai ban đầu, Thương nhiều lần bạo hành bé C. Lần gần nhất là vào sáng 20.5, Thương mua ma túy về nhà trọ để Thương và Ân sử dụng. Đến trưa và chiều cùng ngày, khi cho bé C. uống sữa, bé C. không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm bé bị khó thở, ọc sữa ra ngoài. Thương còn dùng tay lắc bé C. thật mạnh, sau đó mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.