Vụ 'chuyến bay giải cứu': Hình ảnh cựu điều tra viên nhận cặp bị cáo buộc chứa 450.000 USD

Sáng 21.7, TAND TP.Hà Nội dành thời gian để kiểm sát viên tham gia quyền công tố tại phiên tòa "chuyến bay giải cứu" đối đáp lại những quan điểm của các luật sư và bị cáo.

Hình ảnh bị cáo Hoàng Văn Hưng cầm cặp bị cáo buộc chứa 450.000 USD hối lộ được viện kiểm sát công bố tại phiên tòa "chuyến bay giải cứu" CHỤP MÀN HÌNH

Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Hoàng Văn Hưng bị cáo buộc lừa đảo 800.000 USD của hai bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, thông qua phi vụ "chạy án" 2,65 triệu USD. Ông Hưng bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù.

Cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ kết luận ông Hưng đã nhận 800.000 USD, chia làm 2 lần, một lần 350.000 USD và một lần 450.000 USD.

Với số tiền 450.000 USD, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, nói đã cho tiền vào chiếc cặp số có mã khóa 104 rồi nhờ người mang tới cho ông Hưng tại cổng trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Ngược lại, ông Hưng nhiều lần khẳng định bên trong chỉ là 4 chai rượu vang chứ không phải tiền, chiếc cặp số cũng không hề có mã khóa, chỉ bấm một cái là ra.

Theo lời ông Tuấn, số tiền 450.000 USD được ông Hưng dặn chia làm 2 túi, một túi 350.000 USD và một túi 100.000 USD, ông đã làm đúng như vậy. Để tế nhị, ông Tuấn cho số tiền này vào cặp số mang đến cho ông Hưng như cáo trạng mô tả.

Tuy nhiên, quá trình xét xử, ông Hưng liên tục kêu oan, cho rằng cơ quan tố tụng áp đặt, sử dụng chứng cứ một chiều, đồng thời đề nghị viện kiểm sát chứng minh hành vi phạm tội của mình, "chỉ cần đưa ra một chứng cứ sẽ sẵn sàng nhận tội".

Để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng, viện kiểm sát đã trình chiếu đoạn video do camera an ninh tại trụ sở Bộ Công an ghi lại.



Đoạn video này cho thấy ông Hưng nhận chiếc cặp số từ lái xe ô tô của cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, bên trong được cho là chứa 450.000 USD tiền "chạy án". Hình ảnh thể hiện, sau khi nhận chiếc cặp, ông Hưng gọi điện cho một ai đó, cất cặp số lên xe của mình để tài xế di chuyển đi khu vực khác, còn ông Hưng tiếp tục quay trở vào trụ sở Bộ Công an.

Theo kiểm sát viên, ông Tuấn khẳng định bên trong là tiền, cho rằng không ai lại bỏ rượu vang vào cặp số, là phù hợp với thực tế hằng ngày. "Nếu Tuấn tặng rượu thì Tuấn sẽ gọi cho Hưng, nhưng Hưng lại là người chủ động gọi cho Tuấn. Nếu chỉ tặng 4 chai rượu thì từ ngày 4 - 5.12.2022, không cần liên tục gọi điện cho nhau như vậy", kiểm sát viên phân tích.

Viện kiểm sát cũng đánh giá bị cáo Hưng luôn thể hiện sự gian dối, khai báo nhỏ giọt. Ví dụ, trước khi bị bắt, bị cáo Hưng không thừa nhận hành vi, khẳng định không nhận bất cứ thứ gì từ ông Tuấn hoặc bà Hằng. Sau này, khi được cơ quan điều tra thông báo có dữ liệu từ camera cho thấy ông Hưng nhận chiếc cặp số từ ông Tuấn, lúc này ông Hưng mới thừa nhận, nhưng nói bên trong cặp chỉ là rượu vang chứ không phải tiền.