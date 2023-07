Vụ 'chuyến bay giải cứu': Viện kiểm sát nói Hoàng Văn Hưng 'gian dối, tráo trở'

Sáng 21.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát đối đáp lại quan điểm của các bị cáo cùng luật sư bào chữa. Một trong những nội dung được kiểm sát viên dành nhiều thời gian tranh luận là hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cục An ninh điều tra Bộ Công an), cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án.



Công bố video cựu điều tra viên nhận cặp nghi chứa 450.000 USD

Ông Hưng bị cáo buộc lừa đảo 800.000 USD của hai bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, thông qua phi vụ "chạy án" 2,65 triệu USD.

Quá trình xét xử, ông Hưng liên tục kêu oan, cho rằng cơ quan tố tụng áp đặt, sử dụng chứng cứ một chiều, đồng thời đề nghị viện kiểm sát chứng minh hành vi phạm tội của mình, "chỉ cần đưa ra một chứng cứ sẽ sẵn sàng nhận tội".

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại tòa TRẦN PHAN

Cựu điều tra viên bị đánh giá là "tráo trở"

Theo kiểm sát viên, do việc đưa - nhận tiền giữa ông Hưng và ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chỉ có 2 người biết nên việc kết tội đối với bị cáo Hưng được đánh giá thông qua nhiều biện pháp điều tra.

Ông Hưng cho rằng, sau khi bị khởi tố, bị can đã yêu cầu đối chất với ông Tuấn, bà Hằng nhưng không được giải quyết, đến khi gần kết thúc điều tra mới thực hiện. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát cho hay, để thực hiện đối chất thì phải đảm bảo 2 điều kiện, thứ nhất là có mâu thuẫn trong lời khai và đã tiến hành bằng các biện pháp khác mà chưa giải quyết được.

Ở vụ án này, dù có mâu thuẫn giữa các lời khai nhưng do cơ quan tố tụng chưa tiến hành các biện pháp điều tra khác nên chưa đủ điều kiện để đối chất. "Bị cáo nguyên là điều tra viên cao cấp, lẽ ra không cần tranh tụng vấn đề này, nhưng do bị cáo hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai nên viện kiểm sát sẽ dẫn chứng điều luật để chứng minh", kiểm sát viên nói.

Xem nhanh 20h: Chủ doanh nghiệp hối hận vì "đẩy vợ vào tù"

Ông Hưng cũng cho rằng, cơ quan điều tra khởi tố đối với mình là nóng vội, không được giải trình trước khi khởi tố, bị cáo kêu oan nhưng kiểm sát viên không hỏi cung. Đối đáp lại, kiểm sát viên khẳng định trước khi khởi tố vụ án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra đã phối hợp ghi lời khai của bị cáo nhiều lần để bị cáo có cơ hội trình bày nhưng bị cáo không nhận tội.

Sau khi khởi tố, điều tra viên liên tục hỏi cung bị can trong nhiều ngày, đối chất nhiều lần; kiểm sát viên cũng tham gia nhiều buổi hỏi cung, phúc cung… "Điều tra viên và kiểm sát viên ghi lời khai, hỏi cung nhiều lần như vậy mà bị cáo vẫn phủ nhận, dựng chuyện vu khống cho cơ quan điều tra thì việc không thừa nhận cầm tiền từ bị cáo Tuấn càng thể hiện sự gian dối, tráo trở", kiểm sát viên đánh giá.

Ngoài ra, khi tự bào chữa, bị cáo Hưng còn nêu quan điểm lời khai của ông Tuấn, ông Sơn và bà Hằng không khách quan, có sự bàn bạc, đổ tội cho mình. Nhưng theo đại diện viện kiểm sát, ông Tuấn, ông Sơn và bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào các thời điểm khác nhau, bị tạm giam ở các địa điểm khác nhau; quá trình giam giữ không ai được tiếp xúc với luật sư riêng cũng như gia đình.

Dù vậy, cả 3 người đều khai rõ ràng, thống nhất về hành vi của bị cáo Hưng. Vì thế, lời khai của những người này là khách quan, "có muốn thống nhất với nhau cũng không được", là một trong những căn cứ để buộc tội với bị cáo Hưng.

Đại diện viện kiểm sát trong vụ án "chuyến bay giải cứu" TRẦN PHAN

"Không có màn kịch nào vu oan cho Hưng"

Vẫn theo đại diện viện kiểm sát, thời điểm còn là điều tra viên chính thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Hưng đã gặp gỡ, hướng dẫn ông Sơn, bà Hằng cách thức khai báo, đối phó với cơ quan điều tra.

Việc gặp gỡ không hề báo cáo cấp trên. Sau khi bị điều chuyển công tác, thậm chí ông Sơn đã bị bắt, bị cáo Hưng vẫn đưa ra các thông tin gian dối để thông qua ông Tuấn yêu cầu bà Hằng chi tiền "chạy án". Để che giấu hành vi, việc gặp gỡ giữa hai bên đều diễn ra tại nhà riêng của ông Tuấn, sau 20 giờ, liên lạc thông qua sim rác hoặc ứng dụng Viber.

Bị cáo Hưng khẳng định không hướng dẫn bà Hằng khai báo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những thông tin liên quan đến vụ án mà nếu Hưng không nói thì ông Tuấn, Sơn và bà Hằng không thể biết được (ví dụ tên điều tra viên, quan điểm của kiểm sát viên, điều tra viên về việc xử lý đối với ông Sơn…). Đây đều là thông tin thuộc bí mật công tác, các bị cáo này không thể tự nghĩ ra mà khai báo với cơ quan điều tra.

Viện kiểm sát cũng đánh giá bị cáo Hưng luôn thể hiện sự gian dối, khai báo nhỏ giọt. Ví dụ trước khi bị bắt, bị cáo Hưng không thừa nhận hành vi, khẳng định không nhận bất cứ thứ gì từ ông Tuấn hoặc bà Hằng. Sau này, khi được cơ quan điều tra thông báo có dữ liệu từ camera cho thấy ông Hưng nhận chiếc cặp số từ ông Tuấn, thì lúc này ông Hưng mới thừa nhận, nhưng nói bên trong cặp chỉ là rượu vang chứ không phải tiền.

Số tiền 800.000 USD mà ông Hưng nhận từ ông Tuấn được chia làm 2 lần, một lần 350.000 USD và một lần 450.000 USD. Trong đó, lần nhận 350.000 USD trùng khớp với tờ giấy do bị cáo Hằng ghi lại, thể hiện chi tiết ngày tháng, số tiền mà bà Hằng chuẩn bị đưa cho ông Tuấn để ông Tuấn đưa cho ông Hưng, phù hợp với thời gian mà ông Tuấn khai nhận cũng như dữ liệu lịch sử cuộc gọi giữa hai người.

Với lần 450.000 USD, đại diện viện kiểm sát trình chiếu đoạn video trích xuất từ camera tại khu vực cổng Bộ Công an, ghi lại quá trình ông Hưng nhận chiếc cặp số do ông Tuấn nhờ tài xế của mình mang đến. Hình ảnh cho thấy sau khi nhận chiếc cặp, ông Hưng gọi điện cho một ai đó, cất cặp số lên xe của mình để tài xế di chuyển đi khu vực khác, còn ông Hưng tiếp tục quay trở vào trụ sở Bộ Công an.

Theo kiểm sát viên, ông Tuấn khẳng định bên trong là tiền, và cho rằng không ai lại bỏ rượu vang vào cặp số, là phù hợp với thực tế hằng ngày. "Nếu Tuấn tặng rượu thì Tuấn sẽ gọi cho Hưng, nhưng Hưng lại là người chủ động gọi cho Tuấn. Nếu chỉ tặng 4 chai rượu thì từ ngày 4 - 5.12.2022, không cần liên tục gọi điện cho nhau như vậy", kiểm sát viên phân tích.

Cuối phần tranh luận vụ "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát tiếp tục khẳng định hành vi của bị cáo Hưng không chỉ phản bội lại đồng chí, đồng đội mà còn gây mất uy tín của lực lượng an ninh điều tra nói riêng, cơ quan tư pháp nói chung.

"Hằng, Sơn không có mối quan hệ làm ăn, không có mâu thuẫn gì với Hưng, ông Tuấn cũng không phải là đạo diễn hay nhà biên kịch để tạo ra màn kịch như trên mà vu oan giá họa cho Hưng", kiểm sát viên nhấn mạnh.