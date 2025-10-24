Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Xói lở kinh hoàng ở TP.Huế | Triều cường tại TP.HCM bao giờ mới dứt?

Thanh Niên
Thanh Niên
24/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 24.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Triều cường ở Thanh Đa rút bớt, người dân vẫn bì bõm lội nước

Sáng 24.10, mực nước tại khu vực Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) tuy có xuống nhưng nước rút rất chậm. Người dân địa phương vẫn phải oằn mình đương đầu với ngập lụt trong buổi sáng.

Triều cường ở Thanh Đa rút bớt, người dân vẫn bì bõm lội nước

Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 thu hút hàng ngàn du khách và người dân

Sáng 24.10, khi bình minh vừa ló dạng, bầu trời trên quảng trường Lâm Viên (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), rực rỡ bởi hàng chục khinh khí cầu nhiều màu sắc bay lơ lửng trong nắng sớm, như vẫy gọi người dân và du khách đến với lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt rộn ràng giữa tiết cuối thu se lạnh.

Sự kiện đặc biệt này thu hút hàng ngàn du khách và người dân đến thưởng lãm, trải nghiệm, khiến không khí quảng trường Lâm Viên trở nên nhộn nhịp khác thường. Nhiều người tập trung quanh hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên để check-in cùng những khinh khí cầu bay treo thấp và các khinh khí cầu trang trí trên mặt đất, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa rực rỡ sắc màu giữa lòng Đà Lạt.

Rực rỡ lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025

Anh nông dân nuôi thành công loại cá dầy đang đang dần biến mất ở miền Tây

Từ niềm đam mê với loài cá quê hương đang dần biến mất ngoài tự nhiên, anh Phạm Văn Phúc (39 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, TP.Cần Thơ – trước đây là xã Đông Thuận, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) đã mạnh dạn thử nghiệm và nhân giống thành công cá dầy trong bể bạt, ếch cùng cá rô mở hướng đi mới cho nghề nuôi thủy sản vùng ĐBSCL.

Anh nông dân nuôi thành công loại cá dầy đang đang dần biến mất ở miền Tây

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
