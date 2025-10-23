Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Lời kể bảo vệ vụ đâm người tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An | Trả thưởng vụ vé số rách ở Quảng Ngãi
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời kể bảo vệ vụ đâm người tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An | Trả thưởng vụ vé số rách ở Quảng Ngãi

Thanh Niên
Thanh Niên
23/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 23.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h Lời kể bảo vệ vụ đâm người tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An Khởi tố cha dượng vụ bạo hành bé gái

Khởi tố người cha dượng bạo hành con riêng của vợ

Ngày 23.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với người cha dượng bạo hành con riêng của vợ là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Khởi tố người cha dượng bạo hành con riêng của vợ

TP.HCM: Đường hư nặng, người dân tự vá đường để đi lại tại xã Tân Vĩnh Lộc

Tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, người dân sống dọc các tuyến đường như đường 1A và 1C đang phải đối mặt mỗi ngày với ổ gà, ổ voi, lầy lội mỗi khi mưa xuống. Không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại, những tuyến đường này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

TP.HCM: Đường hư nặng, người dân tự vá đường để đi lại tại xã Tân Vĩnh Lộc

Phát hiện mới: Dầu cá Omega-3 có lợi ích bất ngờ đến răng miệng

Tiêu thụ dầu cá omega-3 từ lâu đã trở thành thói quen lành mạnh của nhiều người, nhờ khả năng chống viêm, bảo vệ tim mạch, não bộ và nhiều lợi ích khác.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports còn hé lộ một lợi ích bất ngờ của dầu cá omega-3 đối với một căn bệnh có liên quan đến sức khỏe răng miệng, và một số bệnh liên quan khác, đặc biệt là bệnh thận.

Phát hiện mới: Dầu cá Omega-3 có lợi ích bất ngờ đến răng miệng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

