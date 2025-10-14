Chuyên gia gợi ý thời điểm tốt nhất để uống dầu cá omega-3

Chính vì những lợi ích trên mà nhiều người có thói quen uống dầu cá omega-3 mỗi ngày. Vấn đề đặt ra là: Đâu là thời điểm tốt nhất để uống dầu cá?

Sau đây, cô Amy Richter, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, đưa ra một số hướng dẫn cụ thể.

Uống dầu cá omega-3 vào buổi sáng có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tập trung trong suốt cả ngày Ảnh: AI

Thời điểm tốt nhất để uống dầu cá omega-3

Nguyên tắc hàng đầu là luôn uống dầu cá cùng với thức ăn, tốt nhất là thức ăn có chứa chất béo. Axit béo omega-3 là chất tan trong chất béo, có nghĩa là chúng được hấp thụ tốt nhất khi dùng cùng với thực phẩm có chứa chất béo, theo trang tin y khoa Medical News Today.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự hấp thụ axit béo omega-3 tăng gấp đôi khi dùng với bữa ăn nhiều chất béo so với bữa ăn ít chất béo. Một bài đánh giá năm 2019 cho thấy uống dầu cá omega-3 cùng với thực phẩm chứa chất béo làm tăng sinh khả dụng, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn. Một đánh giá năm 2015 cho thấy uống dầu cá cùng với bữa ăn ít chất béo làm giảm sự hấp thụ.

Vì vậy, tốt nhất nên uống dầu cá omega-3 cùng với bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, bất cứ bữa ăn nào có chứa chất béo lành mạnh như bơ, các loại hạt, trứng hoặc dầu ô liu.

Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp

Bữa sáng hay bữa tối: Dựa trên mục tiêu cá nhân

Mặc dù không có nghiên cứu lớn nào chỉ rõ phải uống omega-3 vào một thời điểm cụ thể trong ngày, nhưng mục tiêu cá nhân của bạn có thể giúp định hướng.

Đối với sức khỏe tổng thể: Uống dầu cá vào buổi sáng có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tập trung trong suốt cả ngày, nhờ vai trò của DHA đối với chức năng não và thần kinh. Buổi sáng hoặc bữa trưa đều tốt, đặc biệt nếu đó là thời điểm của bữa ăn lớn nhất và cân bằng nhất.

Đối với sức khỏe tim và khớp: Nếu mục tiêu là 2 vấn đề này thì uống vào buổi tối có thể có lợi hơn.

Đối với sức khỏe tim mạch và mức cholesterol: Các nghiên cứu cho thấy dùng vào buổi tối có thể giúp cải thiện hồ sơ lipid tốt hơn vì quá trình sản xuất cholesterol trong gan đạt đỉnh vào ban đêm.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy uống dầu cá vào buổi tối có thể giúp giảm viêm ban đêm, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và cải thiện chất lượng giấc ngủ, theo tờ Times Of India.

Vì vậy, tùy vào mục tiêu sức khỏe của riêng bạn, hãy chọn thời điểm phù hợp nhất để uống dầu cá.

Tính nhất quán là rất quan trọng

Đối với việc uống dầu cá omega-3, tính nhất quán cũng quan trọng như thời điểm. Lợi ích của viên bổ sung này được tích lũy dần theo thời gian. Uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày giúp tạo thói quen lành mạnh, giữ mức axit béo omega-3 ổn định trong máu, cải thiện sức khỏe tim và não lâu dài, giảm viêm hiệu quả hơn.

Lưu ý quan trọng

Axit béo omega-3 có thể có tương tác bất lợi với thuốc chống đông máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.