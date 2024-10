4 căn bệnh nguy hiểm phòng tránh được bằng dầu ô liu

Nếu tiêu thụ quá nhiều thì dầu ô liu dễ gây thặng dư calo và tăng cân. Tuy nhiên, nếu dùng ở mức vừa phải lại cực tốt cho sức khỏe.

Dầu ô liu được làm bằng cách nghiền nát ô liu tươi rồi khuấy bằng máy để ra dầu. Hỗn hợp này được bơm vào máy ly tâm để tách dầu ô liu khỏi nước và bã. Dầu ô liu thu được tiếp tục lọc sạch, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Dùng dầu ô liu có thể ngăn ngừa nhiều loại ung thư khác nhau ẢNH: PEXELS

Dầu ô liu dùng thường xuyên có thể mang lại những lợi ích sức khỏe sau:

Ngăn ngừa bệnh tim

Nghiên cứu cho thấy những người dùng khoảng nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp hơn 18% và bệnh tim nói chung thấp hơn 14%. Một muỗng canh tương đương khoảng 15 ml.

Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là a xít oleic. A xít oleic giúp giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL. Dầu ô liu cũng chứa nhiều chất chống ô xy hóa, có tác dụng giảm viêm, huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Giảm rủi ro đột quỵ

Nhờ tác dụng hạ huyết áp và cholesterol nên dầu ô liu có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Clinical Nutrition cho thấy dùng dầu ô liu với lượng từ 1,5 đến 2,2 muỗng canh/ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Giảm nguy cơ tiểu đường loại 2

Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrition Diabetes phát hiện dùng dầu ô liu giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Lợi ích này có được là do hàm lượng chất béo lành mạnh và hợp chất phenolic của ô liu.

Giảm nguy cơ ung thư

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của dầu ô liu là giúp ngăn ngừa ung thư. Nghiên cứu trên chuyên san PLoS One cho thấy dầu ô liu có thể giúp giảm 31% nguy cơ mắc ung thư nói chung.

Trong đó, nguy cơ ung thư đường tiêu hóa giảm 23%, ung thư vú giảm 33%, ung thư đường tiết niệu giảm 54%, ung thư phổi, đầu và cổ là 26%. Điều này là do dầu ô liu giàu các chất chống ô xy hóa như hydroxytyrosol và oleuropein, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, theo Verywell Health.