Thời sự

'Cô đồng Nhung xinh' bị khởi tố vì lừa đảo xem bói, cắt duyên

Tuyến Phan
Tuyến Phan
22/10/2025 21:59 GMT+7

Chủ tài khoản Facebook 'Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)' bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo xem bói, giải hạn, phá duyên.

Thừa ủy quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Nhung (trú trên địa bàn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhung bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng chiêu trò trục lợi tâm linh thông qua mạng xã hội.

'Cô đồng Nhung xinh' bị khởi tố vì lừa đảo xem bói, cắt duyên- Ảnh 1.

Bị can Phạm Thị Nhung và tài khoản Facebook "Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)"

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an xã Yên Thủy rà soát các dấu hiệu trục lợi từ hoạt động tâm linh, phát hiện tài khoản "Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)" có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên yêu cầu người xem chuyển tiền để "làm lễ".

Qua xác minh nhân thân, địa chỉ, phương thức hoạt động, công an làm rõ chủ tài khoản này là Nhung, nên mời đến trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, mặc dù không có năng lực đặc biệt hay được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tâm linh, Nhung vẫn lập tài khoản Facebook nêu trên.

Nữ bị can thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng "làm bùa yêu", "phá duyên", "xem bói vận hạn"… kèm theo hình ảnh, lời lẽ mang tính mê tín. Các bài viết nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi, bình luận và chia sẻ.

'Cô đồng Nhung xinh' bị khởi tố vì lừa đảo xem bói, cắt duyên- Ảnh 2.

Nội dung mê tín dị đoan được Nhung đăng tải trên Facebook

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tin là thật, nhiều người liên hệ với Nhung "nhờ làm lễ". Bị can hướng dẫn họ thực hiện "nghi lễ" qua mạng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, với mức giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi lần, tùy theo mục đích "bùa yêu", "cầu tài", "giải hạn", "xin lộc"…

Một trong số các trường hợp bị lừa là chị B.T.N (trú cùng xã), đã nhiều lần chuyển tiền cho Nhung để "làm lễ giải hạn và cầu tài lộc", với tổng số tiền 5,4 triệu đồng. Sau nhiều lần "làm lễ" mà không đạt được kết quả như mong muốn, chị N. đã đến công an trình báo.

Quá trình làm việc, công an cho biết Nhung khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Từ vụ án này, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin, không chuyển tiền cho các tài khoản mạng xã hội quảng cáo "xem bói, làm bùa, giải hạn", đồng thời tích cực tố giác những hành vi tương tự để lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

