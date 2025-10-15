Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman (Hà Nội).

Phiên tòa mở vào ngày 28.10, dự kiến kéo dài tới 12.11, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) ẢNH: TTXVN

Trong số 141 bị cáo, 5 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 người bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có 2 cựu quan chức là ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) và Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ).

Hồ sơ vụ án cho thấy, King Club là cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, thuộc quyền sở hữu của Công ty Việt Hải Đăng.

Tháng 10.2019, một số cá nhân thuộc Công ty Việt Hải Đăng đã ký hợp đồng quản lý và vận hành với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS) do Kim In Sung (người Hàn Quốc) làm giám đốc.

Kim In Sung thuê 3 người giúp việc gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Trong khi đó, các bị cáo Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành King Club.

Nhóm bị cáo đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỉ đồng), Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD.

Trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và bị truy nã. Do chưa truy bắt được, cơ quan điều tra tách hồ sơ liên quan người này để xử lý sau.

Với nhóm đánh bạc, cơ quan tiến hành tố tụng xác định ông Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi slot, roulette, baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỉ đồng), lần ít nhất 4.920 USD (tương đương 118 triệu đồng). Vị này thua số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỉ đồng).

Ông Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỉ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng), thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).