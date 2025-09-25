4 anh em trong vụ đánh bạc 87.000 tỉ đồng bị phạt 8 - 13 năm tù

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, tối 24.9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 43 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỉ USD (theo hồ sơ tương đương hơn 87.000 tỉ đồng).

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) 13 năm tù; Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu) 11 năm 6 tháng tù; bị cáo Huỳnh Thị Tây Hạ (29 tuổi, em Nhu) 9 năm 6 tháng tù, cùng về hai tội danh "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Anh trai của Nhu là bị cáo Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, tòa còn phạt 39 bị cáo còn lại từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù về các tội danh trên. Đồng thời, tòa còn buộc nhiều bị cáo phải nộp bổ sung cho ngân sách nhà nước mỗi người từ 20 - 100 triệu đồng.

Tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi, hàng đầu) 13 năm tù cho 2 tội danh "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo tòa, đầu năm 2020 bị cáo Huỳnh Long Nhu được thuê để lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc. Các bị cáo tổ chức đánh bạc tinh vi, chặt chẽ, phân công vai trò nhiệm vụ và còn tổ chức tập huấn, nhiều bị cáo trong vụ án đã tham gia đánh bạc nhiều lần.

Còn bị cáo Huỳnh Long Bạch thuê người điều hành quản lý trang web, chuyển tiền Việt Nam đồng của các con bạc ra tiền số, lôi kéo người khác tổ chức đánh bạc để hưởng hoa hồng.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, bị cáo Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin. Mục đích để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày. Người chơi dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch hoặc mua trực tiếp từ người khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của các trang web…

Các bị cáo đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người tham gia (khoảng 25 triệu User) với số tiền đặc biệt lớn. Hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của công an.

Số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỉ USD. Trong đó, bị cáo Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng. Các bị cáo dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài.