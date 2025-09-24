Người cầm đầu đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD bị đề nghị 14,6 năm tù

Sau một ngày xét hỏi, ngày 24.9, Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án cho 43 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỉ USD.

Theo đó, bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng - 14 năm 6 tháng tù; Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu) từ 10 năm 6 tháng tù - 12 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc.

Bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi, ngồi hàng đầu) bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng - 14 năm 6 tháng tù ẢNH: NGUYỄN ANH

41 bị cáo còn lại bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù về các tội danh trên.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, các bị cáo đã xem thường pháp luật. Trong đó, bị cáo Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp nhận chỉ đạo, xây dựng và quản lý dòng tiền, số tiền thu lợi bất chính lớn lên đến 53 tỉ đồng… nên phải chịu trách nhiệm cao nhất của vụ án. Ngoài ra, các bị cáo ăn năn hối cải, đã nộp tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, bị cáo Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin. Mục đích để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

43 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỉ USD (tương đương hơn 87.600 tỉ đồng) ẢNH: NGUYỄN ANH

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày. Người chơi dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch hoặc mua trực tiếp từ người khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của các trang web…

Các bị cáo đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người tham gia (khoảng 25 triệu User) với số tiền đặc biệt lớn. Hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của công an.

Số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỉ USD. Trong đó, bị cáo Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng. Các bị cáo dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài.