Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TAND TP.HCM xét xử vụ án đánh bạc trên mạng lên đến 3,8 tỉ USD

Ngân Nga
Ngân Nga
23/09/2025 12:35 GMT+7

Ngày 23.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 43 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỉ USD.

Bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị cáo khác bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc"; bị cáo Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) và 20 bị cáo khác bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc"; 10 bị cáo khác bị truy tố về tội "đánh bạc".

Trong buổi sáng nay là phần thủ tục và phần đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, trong đó có 43 bị cáo và người tham gia phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày (từ ngày 23 - 25.9).

TAND TP.HCM xét xử vụ án đánh bạc trên mạng lên đến 3,8 tỉ USD- Ảnh 1.

Trong vụ án đánh bạc, bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng

ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo cáo trạng, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, bị cáo Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin. Mục đích để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày. Người chơi dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch hoặc mua trực tiếp từ người khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của các trang web…

Mở phiên tòa xét xử 43 bi cáo trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng

Các bị cáo đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người tham gia (khoảng 25 triệu User) với số tiền đặc biệt lớn. Hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của công an.

Số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỉ USD (tương đương hơn 87.600 tỉ đồng). Trong đó, bị cáo Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng. Các bị cáo dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài.

Tin liên quan

Tổ chức đánh bạc, Hiếu xì po tiếp tục lãnh án

Tổ chức đánh bạc, Hiếu xì po tiếp tục lãnh án

Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu xì po, ở An Giang) bị TAND tỉnh này tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận