Tổ chức đánh bạc, Hiếu xì po tiếp tục lãnh án

Chiều 17.9, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Hiếu (55 tuổi, thường gọi Hiếu xì po, ngụ xã Hội An, An Giang) 3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng do tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Cùng tội danh trên, 18 bị cáo khác, trong đó có Võ Minh Chí (34 tuổi, con trai Hiếu) bị phạt từ 1 năm đến 2 năm tù và phạt tiền bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

Bị cáo Võ Hoàng Hiếu (Hiếu xì po, hàng đầu) và nhóm bị cáo đàn em Hiếu tại phiên tòa ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 8.12.2024, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an H.Chợ Mới bắt quả tang Võ Hoàng Hiếu tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn sơ ri, thuộc ấp An Thái, xã Hội An, An Giang (trước đó là xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang). Tại hiện trường, công an thu giữ 16 con gà, 29 cặp cựa, 1 cân điện tử, 9 điện thoại di động và trên 70 triệu đồng, cùng nhiều đồ vật liên quan.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 8.2024 đến ngày 8.12.2024, Hiếu đứng ra rủ rê, thuê mướn các bị cáo Trần Văn Hiếu, Lê Minh Tuấn, Võ Minh Phụng, Võ Văn Hồ, Võ Minh Chí, Nguyễn Phi Lâm, Trần Thanh Hải, Nguyễn Minh Quân, Võ Văn A, Bùi Tuấn Hùng, Võ Thanh Tùng, Võ Phước Hậu, Nguyễn Tuấn Khanh, Lâm Thành Biển, Trương Hữu Chiến, Nguyễn Phước Lộc, Huỳnh Vĩnh Phúc và Trương Hào Phú tổ chức cho nhiều người đá gà ăn thua bằng tiền để thu tiền xâu, chia nhau tiêu xài.

Các bị cáo hầu tòa ẢNH: TRẦN NGỌC

Hằng ngày, Hiếu xì po bố trí, sắp xếp cho Trần Văn Hiếu là người dẫn dắt khách vào khu vực đá gà và kiểm tra các vị trí canh đường. Nhóm khác gồm các bị cáo Tuấn Hùng, Biển, Văn A, Tùng, Hậu, Khanh, Chiến, Phúc thực hiện nhiệm vụ canh đường.

Sau đó, Hiếu và Minh Chí liên hệ các chủ gà mang gà đến vườn sơ ri, cân trọng lượng gà, cáp đá gà. Hồ Thanh Phong đưa cựa, băng keo, bảng nhựa để đá gà. Khi cân cáp gà xong, Phi Lâm là người thu tiền đậu sổ của các chủ gà, ghi sổ từng trận và tiền đá. Phụng làm trọng tài.

Thanh Hải cảnh giới trong sòng gà, không cho người tham gia sử dụng điện thoại. Mỗi ngày, tiền xâu được chia cho những người tham gia, còn Hiếu trả công cho đồng bọn từ 50.000 - 100.000 đồng/người.

Ngày 8.12.2024, Hiếu tổ chức được 7/10 trận gà, mỗi trận có khoảng 35 người tham gia. Số tiền cá cược hơn 67,8 triệu đồng, trong đó thu lợi bất chính 3,82 triệu đồng, thì bị bắt quả tang.

Phần lớn các bị cáo có nhiều tiền án. Trong đó, năm 2012 Hiếu xì po từng lãnh án 17 năm tù về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, bắt người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Hiếu chấp hành xong án phạt vào ngày 26.11.2022.