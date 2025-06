Khởi tố cựu trưởng công an xã ‘bảo kê’ đá gà online

Ngày 5.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã triển khai quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Nhân, ngụ xã Ninh Quới (H.Hồng Dân) về hành vi đưa hối lộ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Minh Hậu, cựu Trưởng công an xã Ninh Quới về hành vi nhận hối lộ.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trước đó ngày 15.10.2024, lực lượng Công an H.Hồng Dân, tuần tra khu vực thuộc ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới thì phát hiện tại nhà ông Dương Văn Hợp và tại nhà bà Phạm Thị Linh có 2 nhóm người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng internet ăn tiền. Lực lượng công an ập vào bắt quả tang nhiều nghi can.

Tại điểm đánh bạc ở nhà ông Hợp có 10 nghi can, thu giữ số tiền hơn 38 triệu đồng, 9 điện thoại di động; điểm đánh bạc tại nhà của bà Linh có 4 nghi can, thu giữ số tiền hơn 103 triệu đồng và 9 điện thoại. Trong đó, tạm giữ của Tô Nhân hơn 90 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Công an H.Hồng Dân bắt quả tang 2 nhóm đối tượng đá gà qua mạng ăn tiền vào ngày 15.10.2024, tại ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới ẢNH: CTV

Quá trình điều tra, công an xác định giữa Văn Minh Hậu và Nguyễn Văn Hạo, công an viên xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long có mối quan hệ là bạn bè và cùng công tác trong ngành công an.

Khoảng tháng 6.2024, Hạo có nhờ Hậu giúp đỡ Tô Nhân, là bạn bè xã hội. Khoảng 1 tuần sau, Nhân điện thoại cho Hậu, giới thiệu là em của Hạo để xin tổ chức đá gà qua mạng tại nhà của ông Dương Văn Đậm (chồng của Phạm Thị Linh).

Sau đó, Nhân tiếp tục nhờ Hạo xin số tài khoản của Hậu để chuyển tiền cho Hậu 3 lần, tổng số tiền là 13 triệu đồng.

Tô Nhân khai nhận, biết rõ Văn Minh Hậu là Trưởng Công an xã Ninh Quới nên đã tìm cách tiếp cận, chuyển tiền nhờ Nhân giúp đỡ, tránh bị công an bắt trong quá trình tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng internet trên địa bàn. Tô Nhân khai đã tổ chức đá gà qua mạng được 4 ngày tại nhà bà Linh thì bị bắt quả tang.

Liên quan vụ đánh bạc này, qua quá trình điều tra, ngày 14.11.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Dũng Sĩ (57 tuổi, ngụ xã Ninh Quới, H.Hồng Dân) về hành vi đánh bạc.



Ngày 19.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân ra quyết định khởi tố bổ sung về hành vi nhận hối lộ; đưa hối lộ và môi giới hối lộ liên quan đến vụ án đánh bạc xảy ra ngày 15.10.2024, tại ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới, H.Hồng Dân.

Ngày 22.2, Viện KSND H.Hồng Dân ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra theo thẩm quyền.

Riêng hành vi của Nguyễn Văn Hạo đã tác động Văn Minh Hậu tạo điều kiện cho Tô Nhân tổ chức hoạt động đá gà mạng ăn thua bằng tiền tại địa bàn do mình quản lý và xin số tài khoản của Hậu cho Tô Nhân, có hành vi môi giới hối lộ. Hiện CQĐT Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.