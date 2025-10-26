Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Cửu Long tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam. Bên cạnh talk show "Từ thói quen đến lối sống", nhiều sinh viên nhiệt tình tham gia các hoạt động trong chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" như: check-in nhận quà, vận động nhận quà của Acecook Việt Nam, hiểu mình sống khỏe, tìm hiểu kiến thức xanh thử tài phân loại rác, đổi rác lấy quà….



Ngay từ 6 giờ 30, khuôn viên Trường ĐH Cửu Long nhộn nhịp, tấp nập sinh viên tham gia chương trình. Nhiều bạn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, trong khi số khác hào hứng xếp hàng tham gia các gian hàng đổi rác lấy quà, tham gia trò chơi và nhận quà từ BTC. Sự nhiệt tình, năng động của sinh viên đã khiến khuôn viên trường trở thành ngày hội thực sự, nơi tinh thần sống xanh sống khỏe lan tỏa mạnh mẽ.

Các bạn trẻ nhiệt tình check-in tại sự kiện "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" ẢNH: NAM LONG

Trần Trọng Bin (18 tuổi, sinh viên khoa CNTT) dù khá mệt sau khi tham gia thử thách vận động trong 33 giây nhưng vẫn rất vui vì được bạn bè cổ vũ nhiệt tình. Bin nhiệt tình tham gia hết các hoạt động trong chương trình với phương châm vui là chính.

"Mình đi học bằng xe máy nên không có nhiều thời gian vận động hay đạp xe. Khi tham gia thử thách của chương trình, mình nhận ra cơ thể khá đuối nếu vận động liên tục. Từ đó, mình sẽ tăng cường tập thể dục, rèn luyện thể thao để cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai hơn", Trọng Bin cho hay.

Sinh viên xếp hàng dài tại khu vực "Đổi rác lấy quà" ẢNH: NAM LONG

Cao Tấn Lộc (18 tuổi, sinh viên khoa Công nghệ Kỹ thuật) tham gia hoạt động về kiến thức xanh, thử tài phân loại rác cùng người bạn khác lớp. Cả hai bốc thăm ngẫu nhiên 5 loại vật dụng và phân loại chúng thành rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Lộc chọn lá chuối và vỏ trấu là rác hữu cơ còn băng đĩa cũ, gỗ cũ, tập vở cũ là rác tái chế. Với phần thi đó, chàng sinh viên đã nhận được món quà hấp dẫn từ chương trình.

"Mình thấy hoạt động này rất ý nghĩa, giúp sinh viên có thêm kiến thức về sống xanh, bảo vệ môi trường. Trước giờ mình cũng có tìm hiểu về các loại rác nên nay có thể áp dụng vào phần thi này", Tấn Lộc hào hứng nói.

Nhiều bạn trẻ nhận quà sau khi mang rác đến đổi ẢNH: NAM LONG

Hàng dài sinh viên háo hức xếp hàng tại khu vực "Đổi rác lấy quà" để tham gia hoạt động ý nghĩa này. Chỉ cần mang rác tái chế đến đổi và tích đủ từ 2.000 điểm trở lên, các sinh viên sẽ được đóng mộc xác nhận và có cơ hội bốc thăm nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại quầy check-in của chương trình.

Theo đó, 1 kg giấy vụn, 5 chai nhựa, 10 ly nhựa, 10 vỏ hộp sữa, 5 vỏ lon nước ngọt mỗi loại sẽ tích được 2.000 điểm. 5 túi nilon, 2 vỏ mì Acecook mỗi loại tích được 1.000 điểm. Sinh viên có thể đổi rác lấy túi vải "Sống xanh sống khỏe", sen đá chậu, hạt giống, bút chì, mì gói… tùy từng mức điểm khác nhau.

Nguyễn Minh Tâm (19 tuổi, sinh viên khoa Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Cửu Long) chia sẻ: "Những ngày này mình gom rác ở xung quanh nhà trọ để mang đến đổi quà tại chương trình. Đây là thói quen của mình vì muốn chỗ ở được sạch sẽ, gọn gàng. Hôm nay có chương trình này, việc gom rác càng trở nên ý nghĩa vì mình có thể nhận được món quà yêu thích. Mình thấy hôm nay không khí rất nhộn nhịp, háo hức, mình sẽ tham gia hết các hoạt động để có thêm kiến thức sống xanh sống khỏe, biết được quy trình sản xuất mì gói, món ăn thường xuyên của sinh viên".

Sinh viên trả lời câu hỏi để nhận những phần quà hấp dẫn ẢNH: NAM LONG

Đông bạn trẻ tập trung tại khu vực ghép hình nhận mì ẢNH: NAM LONG

Sau mỗi phần chơi, sinh viên được đóng dấu mộc và nhận quà ẢNH: NAM LONG

Chương trình có ý nghĩa với sinh viên khi các bạn được tìm hiểu về lối sống xanh, sống khỏe ẢNH: NAM LONG