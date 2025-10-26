Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng
Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe:

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe

Dương Lan - Nam Long
26/10/2025 10:03 GMT+7

Tham gia sự kiện 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" diễn ra tại Trường ĐH Cửu Long sáng 25.10, đông đảo sinh viên hào hứng trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích, tìm hiểu lối sống lành mạnh, thân thiện với môi trường.

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Cửu Long tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam. Bên cạnh talk show "Từ thói quen đến lối sống", nhiều sinh viên nhiệt tình tham gia các hoạt động trong chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" như: check-in nhận quà, vận động nhận quà của Acecook Việt Nam, hiểu mình sống khỏe, tìm hiểu kiến thức xanh thử tài phân loại rác, đổi rác lấy quà….

Ngay từ 6 giờ 30, khuôn viên Trường ĐH Cửu Long nhộn nhịp, tấp nập sinh viên tham gia chương trình. Nhiều bạn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, trong khi số khác hào hứng xếp hàng tham gia các gian hàng đổi rác lấy quà, tham gia trò chơi và nhận quà từ BTC. Sự nhiệt tình, năng động của sinh viên đã khiến khuôn viên trường trở thành ngày hội thực sự, nơi tinh thần sống xanh sống khỏe lan tỏa mạnh mẽ.

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe - Ảnh 1.

Các bạn trẻ nhiệt tình check-in tại sự kiện "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe"

ẢNH: NAM LONG

Trần Trọng Bin (18 tuổi, sinh viên khoa CNTT) dù khá mệt sau khi tham gia thử thách vận động trong 33 giây nhưng vẫn rất vui vì được bạn bè cổ vũ nhiệt tình. Bin nhiệt tình tham gia hết các hoạt động trong chương trình với phương châm vui là chính.

"Mình đi học bằng xe máy nên không có nhiều thời gian vận động hay đạp xe. Khi tham gia thử thách của chương trình, mình nhận ra cơ thể khá đuối nếu vận động liên tục. Từ đó, mình sẽ tăng cường tập thể dục, rèn luyện thể thao để cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai hơn", Trọng Bin cho hay.

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe - Ảnh 2.

Sinh viên xếp hàng dài tại khu vực "Đổi rác lấy quà"

ẢNH: NAM LONG

Cao Tấn Lộc (18 tuổi, sinh viên khoa Công nghệ Kỹ thuật) tham gia hoạt động về kiến thức xanh, thử tài phân loại rác cùng người bạn khác lớp. Cả hai bốc thăm ngẫu nhiên 5 loại vật dụng và phân loại chúng thành rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Lộc chọn lá chuối và vỏ trấu là rác hữu cơ còn băng đĩa cũ, gỗ cũ, tập vở cũ là rác tái chế. Với phần thi đó, chàng sinh viên đã nhận được món quà hấp dẫn từ chương trình.

"Mình thấy hoạt động này rất ý nghĩa, giúp sinh viên có thêm kiến thức về sống xanh, bảo vệ môi trường. Trước giờ mình cũng có tìm hiểu về các loại rác nên nay có thể áp dụng vào phần thi này", Tấn Lộc hào hứng nói.

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ nhận quà sau khi mang rác đến đổi

ẢNH: NAM LONG

Hàng dài sinh viên háo hức xếp hàng tại khu vực "Đổi rác lấy quà" để tham gia hoạt động ý nghĩa này. Chỉ cần mang rác tái chế đến đổi và tích đủ từ 2.000 điểm trở lên, các sinh viên sẽ được đóng mộc xác nhận và có cơ hội bốc thăm nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại quầy check-in của chương trình.

Theo đó, 1 kg giấy vụn, 5 chai nhựa, 10 ly nhựa, 10 vỏ hộp sữa, 5 vỏ lon nước ngọt mỗi loại sẽ tích được 2.000 điểm. 5 túi nilon, 2 vỏ mì Acecook mỗi loại tích được 1.000 điểm. Sinh viên có thể đổi rác lấy túi vải "Sống xanh sống khỏe", sen đá chậu, hạt giống, bút chì, mì gói… tùy từng mức điểm khác nhau.

Nguyễn Minh Tâm (19 tuổi, sinh viên khoa Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Cửu Long) chia sẻ: "Những ngày này mình gom rác ở xung quanh nhà trọ để mang đến đổi quà tại chương trình. Đây là thói quen của mình vì muốn chỗ ở được sạch sẽ, gọn gàng. Hôm nay có chương trình này, việc gom rác càng trở nên ý nghĩa vì mình có thể nhận được món quà yêu thích. Mình thấy hôm nay không khí rất nhộn nhịp, háo hức, mình sẽ tham gia hết các hoạt động để có thêm kiến thức sống xanh sống khỏe, biết được quy trình sản xuất mì gói, món ăn thường xuyên của sinh viên".

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe - Ảnh 4.

Sinh viên trả lời câu hỏi để nhận những phần quà hấp dẫn

ẢNH: NAM LONG

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe - Ảnh 5.

Đông bạn trẻ tập trung tại khu vực ghép hình nhận mì

ẢNH: NAM LONG

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe - Ảnh 6.

Sau mỗi phần chơi, sinh viên được đóng dấu mộc và nhận quà

ẢNH: NAM LONG

Sinh viên hào hứng đổi rác lấy quà, nhiệt tình tìm hiểu về sống xanh sống khỏe - Ảnh 7.

Chương trình có ý nghĩa với sinh viên khi các bạn được tìm hiểu về lối sống xanh, sống khỏe

ẢNH: NAM LONG

Nhiều bạn trẻ tham gia 'Cùng sinh viên sống xanh, sống khỏe', đổi rác lấy quà - Ảnh 8.

Nhiều bạn thay đổi thói quen sống sang hướng lành mạnh sau khi tham gia chương trình

ẢNH: NAM LONG

Nhiều bạn trẻ tham gia 'Cùng sinh viên sống xanh, sống khỏe', đổi rác lấy quà - Ảnh 9.

Tin liên quan

Chuyên gia chỉ cách sống xanh sống khỏe với công thức đặc biệt 4-5-1

Chuyên gia chỉ cách sống xanh sống khỏe với công thức đặc biệt 4-5-1

Sáng 25.10, tại Trường ĐH Cửu Long, nhiều sinh viên đã biết thêm các kiến thức về dinh dưỡng do chuyên gia chia sẻ từ chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe'. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Cửu Long tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe: Chuyên gia chỉ cách ăn mì gói đảm bảo dinh dưỡng

Sinh viên sống xanh sống khỏe: Cắt giảm trà sữa; tập gym và chạy bộ mỗi chiều

Khám phá thêm chủ đề

cùng sinh viên sống xanh sống khỏe Chương trình cùng sinh viên sống xanh sống khỏe sống xanh sống khỏe Báo Thanh Niên ĐH Cửu Long Acecook Việt Nam Đổi rác lấy quà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận