Chuyên gia chỉ cách sống xanh sống khỏe với công thức đặc biệt 4-5-1

Ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" được tổ chức tại Ttrường ĐH Cửu Long sáng nay 25.10 thu hút sự tham gia của gần 4.000 bạn trẻ. Tại chương trình, Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia mang đến nhiều kiến thức bổ ích để sinh viên hình thành thói quen sống an toàn, lành mạnh. Mặc dù chương trình bắt đầu từ lúc 8 giờ nhưng nhiều bạn sinh viên đã có mặt lúc 6 giờ 30, buổi talk show diễn ra với không khí sôi nổi, nhiều sinh viên có sự tương tác, trao đổi.



Bỏ bữa sáng nguy hiểm thế nào?

Tại chương trình, BS Lê Bạch Mai chia sẻ với các bạn trẻ những nội dung về nhu cầu dinh dưỡng; công thức dinh dưỡng 4-5-1; thói quen về thực phẩm và dinh dưỡng của sinh viên.

Đối với sinh viên, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện rất ít bạn tự đặt câu hỏi: "Khi ăn, cơ thể mình thật sự cần gì?".

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai

Theo khuyến nghị dinh dưỡng dành cho người Việt Nam, nhu cầu năng lượng trung bình của nam giới và nữ giới có sự khác nhau. Với nam giới, dao động từ 2.000 – 2.570 kcal/ngày. Đối với nữ giới, nhu cầu năng lượng trung bình mỗi ngày thấp hơn nam giới khoảng 350 – 500 kcal. Dù điều kiện kinh tế khác nhau, mỗi người đều nên duy trì ít nhất 3 bữa ăn chính trong ngày.

"Nhiều người vẫn nói: "Nhà bạn giàu thì ăn 3 bữa, nhà bạn khó cũng phải đỏ lửa 3 lần" với ý nghĩa ăn đủ 3 bữa. Nếu bỏ bữa sáng, có thể dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, tăng tích mỡ ở vùng eo, dẫn đến bệnh đái tháo đường hoặc giảm tuổi thọ", chuyên gia dinh dưỡng cho hay.

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ thông tin bổ ích tại chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe"

Bà Mai cũng khuyến nghị nên chia nhỏ bữa ăn, bổ sung thêm 1 – 2 bữa phụ trong ngày. Mọi người cũng nên tránh tình trạng nhịn ăn gián đoạn hoặc ăn dồn vào một thời điểm.

Vị chuyên gia cho rằng không nên loại bỏ hoàn toàn chất béo mà nên lựa chọn các nguồn chất béo tốt, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ. Một lưu ý quan trọng khác là hạn chế ăn mặn, chỉ nên dùng dưới 5 g muối mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bữa ăn sinh viên cần lưu ý 4 điểm là: đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng; phù hợp với điều kiện tài chính, chọn mua thực phẩm an toàn, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và đổi bữa tránh nhàm chán.

Bác sĩ Mai chỉ cách sống xanh sống khỏe cho sinh viên

Ăn mì gói sao cho đủ chất?

Bà Mai cũng chia sẻ công thức dinh dưỡng 4-5-1 cho các bạn sinh viên. Cụ thể là cân bằng 4 yếu tố: chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin khoáng chất. Phối hợp 5 nhóm thực phẩm là tinh bột; các loại trứng, cá, thịt các loại protein khác; sữa; trái cây, rau quả và dầu ăn, chất béo. Cuối cùng là chế biến 1 bữa ăn cân đối dinh dưỡng và an toàn.

Trong các nhóm chất sinh năng lượng, chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Vì vậy, mọi người không nên loại bỏ hoàn toàn cơm, bún, phở, miến hay khoai trong bữa ăn hằng ngày.

Sinh viên trường ĐH Cửu Long tương tác với chuyên gia

1 g chất đạm cung cấp 4 kcal, 1 g chất béo cung cấp 9 kcal và 1 g tinh bột cũng cung cấp 4 kcal. Điều này có nghĩa là khi ăn nhiều chất béo, cơ thể hấp thu năng lượng cao hơn dù lượng thực phẩm nạp vào ít hơn dễ dẫn đến tăng cân. Ngược lại, người muốn giảm cân nên chú ý kiểm soát lượng chất béo trong khẩu phần.

Có 8 nhóm thực phẩm chính, trong đó 4 nhóm quan trọng gồm thịt, cá, trứng, sữa và các loại hạt đều là nguồn cung cấp protein dồi dào. Tuy nhiên, cần lưu ý hạn chế thịt đỏ (thịt bò, heo…), chỉ nên ăn dưới 100 g mỗi ngày. Để bổ sung canxi và chất béo tốt cho não bộ, nên ăn cá thường xuyên, đặc biệt là cá kho nhừ để tận dụng phần xương mềm và uống sữa hằng ngày.

Bên cạnh đó, trái cây không thể thay thế hoàn toàn rau xanh vì rau là nguồn cung cấp chính vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Việc uống nước đủ cũng rất quan trọng, từ 1,6 – 2 l mỗi ngày.

Qua chương trình, các sinh viên biết thêm kiến thức về sống xanh, sống khỏe

Các loại mì gói, phở gói hay miến ăn liền được làm từ tinh bột và phụ gia thực phẩm và được gọi là thực phẩm. Bữa ăn và thực phẩm khác nhau, nhiều thực phẩm tạo nên món ăn còn nhiều món ăn tạo nên bữa ăn. Vì vậy để mì gói, phở gói hay miến ăn liền trở thành bữa ăn, mọi người nên kết hợp thêm các loại thực phẩm khác để đảm bảo dinh dưỡng.

"Trong một gói mì ăn liền 75 g có khoảng 350 kcal, tương đương với năng lượng từ 100 g gạo. Mì chứa đủ ba nhóm chất chính gồm đạm, béo và bột đường nhưng để mì trở thành một bữa ăn hoàn chỉnh, sinh viên nên bổ sung thêm thực phẩm giàu đạm như trứng, tôm, cùng rau xanh để cung cấp chất xơ và khoáng chất", bác sĩ Mai nói.