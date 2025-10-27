Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Tỉnh lộ 14B sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/10/2025 15:34 GMT+7

Mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tỉnh lộ 14B, tuyến đường huyết mạch nối các xã miền núi Nam Đông về QL1 và trung tâm TP.Huế.

Chiều 27.10, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 14B, đoạn chân đèo La Hy thuộc địa phận xã Hưng Lộc (TP.Huế). Đây cũng là tuyến đường huyết mạch dẫn lên các xã miền núi thuộc H.Nam Đông cũ.

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 1.

Hiện trường vị trí sạt lở tại tỉnh lộ 14B

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, một lượng đất đá lớn từ vách núi tràn xuống đường, dày 10 - 20 cm. Kèm theo đất đá là bùn, gốc cây chảy liên tục xuống chân đèo. Lực lượng Công an xã Hưng Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường, hướng dẫn người dân lưu thông quay đầu xe để đảm bảo an toàn.

"Ví trí sạt lở phía trước rất nghiêm trọng, bùn đất đã tràn hết mặt đường, nguy cơ có thể sạt lở tiếp, rất nghiêm trọng, bà con thông cảm không đi qua để đảm bảo an toàn", trung tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng công an xã Hưng Lộc, trấn an người dân.

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 2.

Đất đá tràn xuống đường

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử ở Huế, nhiều xã, phường nguy cơ ngập lụt

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 3.

Trung tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng công an xã Hưng Lộc, có mặt tại hiện trường để hướng dẫn người dân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vì là tuyến đường duy nhất nối các xã miền núi, do vậy thời điểm này có rất nhiều phương tiện lưu thông từ QL1 lên, nhiều người mong muốn trở về nhà. Trước diễn biến phức tạp của hiện trường điểm sạt lở, họ ngậm ngùi quay xe.

Anh Nguyễn Thành Chung (45 tuổi, người dân xã Khe Tre) co ro trong bộ đồ mưa cho biết anh đang trên đường trở về nhà, tuy nhiên không hề biết đoạn đường này bị sạt lở. Không còn cách nào khác, anh đành phải trở ra phía QL1 để tìm nơi tá túc.

"Thấy sạt lở nghiêm trọng quá tôi cũng lo lắng, nhưng để đảm bảo an toàn thì đêm này phải tìm nơi ở tạm. Mong ngày mai đường sẽ thông để trở về với gia đình", anh Chung nói.

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 4.

Bùn đất tràn xuống đường một đoạn dài gần 1 km

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 5.

Đất đá sạt lở làm cây xanh, cột điện xiêu vẹo

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 6.

Lực lượng công an khẩn trương chặn tuyến đường để đảm bảo an toàn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 7.

Đất đá tràn xuống cao tốc La Sơn - Túy Loan

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sạt lở tuyến huyết mạch lên vùng cao Huế, chia cắt hàng ngàn hộ dân - Ảnh 8.

Nước từ thượng nguồn các xã miền núi đang đổ về rất lớn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ gây sạt lở tỉnh lộ 14B, lượng đất đá từ núi còn tràn xuống tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (song song với tỉnh lộ 14B) khiến giao thông tê liệt; lực lượng chức năng phải rào chắn, điều tiết các phương tiện ra hướng QL1.

Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Xem thêm bình luận