Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc

Trưa 27.10, ông Hồ Văn Phức, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết một xe tải vừa bị đất vùi lấp khi qua đường sạt lở, tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) thuộc sở hữu của hộ tiểu thương Q.L. (ở xã Khâm Đức, TP.Đà Nẵng) đang trên đường từ xã Phước Thành về xã Khâm Đức. Khi đến đoạn dốc núi thuộc thôn 2, bất ngờ một trận sạt lở từ taluy dương đổ ập xuống.

Xe tải bị vùi lấp khi đi qua đoạn đường sạt lở ẢNH: C.X

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến tài xế không kịp phản ứng. Xe tải bị mắc kẹt, hàng trăm khối đất đá đổ xuống đã vùi gần nửa thân xe. Tài xế may mắn kịp mở cửa xe và thoát ra ngoài.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động xe múc đến hiện trường để san gạt khối đất đá. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết vẫn đang diễn biến bất lợi, công tác giải tỏa hiện trường và cứu hộ xe tải gặp nạn vẫn chưa thể thực hiện.

Trước đó, chiều 26.10, một xe khách đang lưu thông trên tuyến QL40B, đoạn qua xã Nam Trà My cũng gặp nạn khi đi qua khu vực sạt lở. Chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý QL40B phải sử dụng xe xúc lật để cứu hộ, đưa xe bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.