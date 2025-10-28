Nước sông dâng cao bất ngờ, gợi ký ức 'đại hồng thủy 1999': Người Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

Thức trắng đêm dọn dẹp, chống lũ

Sáng nay 28.10, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài cùng lúc nhiều hồ thủy điện trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn điều tiết xả lũ, nước sông Túy Loan dâng nhanh bất ngờ, tràn qua bờ gây ngập lụt tại nhiều khu vực thấp trũng ở các xã Hòa Vang, Hòa Tiến...

Nước sông Túy Loan dâng cao, tràn bờ khiến nhiều tuyến đường ở xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) bị chia cắt từ rạng sáng 28.10 ẢNH: HUY ĐẠT

Nước ngập sâu hơn nửa mét tại xã Hòa Vang, người dân dùng ghe di chuyển đi mua thức ăn ẢNH: HUY ĐẠT

Anh Phạm Thành Dân (45 tuổi, trú thôn La Châu, xã Hòa Tiến) cho biết nước sông dâng rất nhanh. “Chỉ vài tiếng đồng hồ nước đã ngập gần tới bậc cửa. Cả nhà phải kê hết đồ đạc, lúa gạo, tivi lên bàn, giường. Đồ điện thì rút hết, mang lên gác cho an toàn”, anh Dân nói.

Tại chợ Túy Loan, nước sông dâng cao gây ngập lụt sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe ẢNH: HUY ĐẠT

Người dân dùng ghe để vận chuyển lương thực, nước uống trong vùng ngập ẢNH: HUY ĐẠT

Nước sông dâng cao bất ngờ gây cô lập nhiều nơi ven sông Túy Loan ẢNH: HUY ĐẠT

Ở xã Hòa Vang, bà Nguyễn Thị Nguyệt (thôn Túy Loan Đông 1) kể: “Tối qua 27.10 vẫn khô ráo, vậy mà nửa đêm nước tràn vào sân, rồi ngập vào nhà. Chừng 4 tiếng sau đã sâu hơn nửa mét, cả nhà phải vội vàng kê đồ. Mưa to, gió lớn, lo không kịp trở tay”.

Còn bà Đặng Thị Tính, trú thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang) giọng run run: “Khoảng 3 giờ sáng nay, nước sông Túy Loan lên ào ạt, ngập cả nhà. Cả gia đình thấp thỏm, thức dọn đồ, đắp bao cát. Nước dâng nhanh quá, chưa bao giờ thấy vậy!”.

'Từ năm 1999 đến giờ mới ngập như thế này'

Cả nhà bà Trần Thị Bốn, trú thôn Túy Loan Đông 2 (xã Hòa Vang) cũng phải “chạy” lũ suốt đêm. “Nhà tôi nhốt tạm mấy chục con gà lên chỗ cao còn heo, vịt thì nhờ hàng xóm giúp chuyển lên vùng gò. Điện bị cúp, nước ngập sâu, giờ muốn mua thức ăn cũng phải dùng ghe ra chợ”, bà Bốn nói.

Người dân dùng ghe đi chợ mua thực phẩm sáng 28.10, khi nhiều tuyến đường ngập sâu ẢNH: HUY ĐẠT

Khu dân cư ngập trong nước, nhiều khu vực bị cúp điện hoàn toàn từ rạng sáng nay ẢNH: HUY ĐẠT

Theo bà Bốn, nước dâng cao khiến nhiều người dân lo lắng. “Từ năm 1999 đến nay mới thấy ngập sâu như vậy. Mưa chưa dứt, ai cũng sợ nước lên nữa thì mất hết”, bà Bốn tâm sự.

Sáng nay 28.10, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang cho biết mực nước sông Túy Loan vẫn còn cao, tràn bờ ở nhiều đoạn, gây ngập cục bộ các thôn ven sông. Lực lượng chức năng địa phương đã huy động ghe, ca nô túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết.

Nhiều khu vực xã Hòa Vang, xã Hòa Tiến bị ngập sâu, lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, cấm phương tiện di chuyển ẢNH: HUY ĐẠT

“Địa phương đã phát thông báo khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong khi nước còn ngập sâu; đồng thời rà soát các hộ già yếu, khó khăn để kịp thời giúp đỡ”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Cũng trong sáng nay 28.10, lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên của xã Hòa Vang và Hòa Tiến đã được huy động xuống hiện trường hỗ trợ di chuyển đồ đạc, dựng lại hàng rào, kê lại vật dụng cho những hộ dân bị ngập nặng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cẩn trọng khi nước lũ còn dâng caoẢNH: HUY ĐẠT

Hiện tại, TP.Đà Nẵng vẫn duy trì cảnh báo mức nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở tại khu vực miền núi, ven sông và khuyến cáo người dân không chủ quan, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng trong suốt quá trình mưa lớn kéo dài.

