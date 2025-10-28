Đà Nẵng: Nguy cơ sạt lở đồi, xã Trà Leng di dời khẩn cấp

Sáng nay 28.10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết trong chiều tối qua 27.10 ngọn đồi phía sau trụ sở UBND xã Trà Leng mới có dấu hiệu sạt lở, cây cối bắt đầu ngã đổ. Bờ kè phía sau cũng bị ngã đổ nên lượng nước lớn từ đồi cao chảy vào các phòng làm việc.

Trước đây, ngọn đồi phía sau trước đây cũng có dấu hiệu sạt lở nên đã được xây dựng bờ kè để ứng phó. Tuy nhiên, những ngày qua, mưa lớn liên tục nên ngọn đồi này có dấu hiệu sạt lở, nguy cơ sẽ đổ sập xuống trụ sở nên rất nguy hiểm.

Huy động lực lượng để di dời tài sản tại trụ sở UBND xã Trà Leng mới ẢNH: NGỌC THƠM

Trước tình hình đó, lãnh đạo xã quyết định di dời hồ sơ, thiết bị máy móc, tài sản quan trọng đã đưa đến nhà dân gần đó để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trong đêm 27.10, toàn bộ lực lượng dân phòng, cán bộ xã đang ở tại trụ sở cũng được di tản qua các hộ dân để ở.

Theo ông Nghĩa, trong sáng nay 28.10 trên địa bàn mưa vẫn đang rất to. Chính quyền xã đang xem xét tình hình, mức độ nguy hiểm của dấu hiệu sạt lở của ngọn đồi rồi sẽ tính tiếp.

Chủ tịch UBND xã Trà Leng cũng thông tin, liên quan đến 600 hộ dân ở xã Trà Leng cũ bị mất liên lạc do mất sóng điện thoại, mất điện cùng với sạt lở gây cô lập, trong ngày hôm qua 27.10 xã đã cắt cử lực lượng băng rừng vào nơi khu vực xã Trà Leng (cũ) nắm tình hình. Bước đầu xác định tất cả người dân ở nơi này đều an toàn.

Xã Trà Leng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập bởi xã Trà Dơn và Trà Leng. Trụ sở UBND xã Trà Leng mới đặt tại trung tâm xã Trà Dơn cũ.

Đà Nẵng sơ tán 3.600 người dân để ứng phó mưa lũ, sạt lở Theo báo cáo nhanh của TP.Đà Nẵng, tính đến 5 giờ sáng nay 28.10, thành phố đã sơ tán 1.101 hộ dân với 3.572 nhân khẩu. Trong đó, nhiều nhất là xã Trà Đốc (141 hộ dân với 620 nhân khẩu), được di chuyển đến ở xen ghép và tập trung an toàn. Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10,3 m trên mức báo động (BĐ) 3 là 1,3 m; tại Cẩm Lệ lên mức trên BĐ 3; sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5,35m, trên BĐ 3 là 1,35 m; tại Hội An 3,25 m, trên BĐ 3 là 1,25 m; sông Tam Kỳ lên mức trên BĐ 2. Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức trên BĐ 2; hạ lưu sông Thu Bồn xuống mức BĐ 3 hoặc trên BĐ 3; sông Hàn tại Cẩm Lệ xuống dưới BĐ 2, sông Tam Kỳ xuống dưới BĐ 1. Đáng chú ý, ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị và các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP.Đà Nẵng.



