Ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung

Sạt lở nhiều nơi

Khoảng 6 giờ ngày 27.10, lũ từ thượng nguồn kéo theo đất đá, gốc cây tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc địa phận xã Khe Tre, TP.Huế) tại 2 điểm gồm Km 12 và Km 14, cộng thêm điểm sạt taluy dương ở lối ra cao tốc khiến lưu thông bị ách tắc. Lực lượng chức năng rào chắn, phân luồng giao thông ở các lối vào cao tốc.

Toàn cảnh trung tâm TP.Huế ngập trên diện rộng ẢNH: BÌNH THIÊN

Lũ đầu nguồn cuốn sập cầu Le No ở xã Khe Tre, hàng ngàn hộ dân vùng cao bị chia cắt. Lũ cũng làm tê liệt các tuyến giao thông huyết mạch khác trên địa bàn TP.Huế như QL1, QL49, tỉnh lộ 14B… Riêng QL1 qua các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét. Tuyến QL49 nối trung tâm TP.Huế với miền núi A Lưới xuất hiện điểm sạt lở lớn. Tỉnh lộ 14B đoạn chân đèo La Hy thuộc địa phận xã Hưng Lộc cũng bị ách tắc.

Lực lượng vũ trang các xã miền núi TP.Đà Nẵng hỗ trợ di chuyển tài sản người dân đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC HÂN

TP.Huế ngập lụt trên diện rộng với hơn 80% diện tích toàn thành phố, hàng ngàn hộ dân được sơ tán. Sông Hương, sông Bồ đã vượt báo động 3 từ 0,62 - 1,54 m. Tại cơ sở của Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.Huế ở P.Phú Xuân, lũ dâng cao uy hiếp tính mạng các bệnh nhân. Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định đã trực tiếp cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường giải cứu 39 bệnh nhân.

Di dời người dân ra khỏi vùng trũng thấp

Tại TP.Đà Nẵng, đến chiều 27.10, gần 10.000 người dân khu vực phía nam đã được di dời đến nơi an toàn, trong khi các xã Trà Đốc, Phước Chánh, Trà Leng, Thượng Đức… đang bị cô lập do nước lũ tràn qua đường. Sạt lở đất đá cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại xã Phước Chánh, thống kê sơ bộ có 22 điểm sạt lở, ước tính hơn 10.000 m³ đất đá tràn xuống. Xã Trà Linh sạt lở ở nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, riêng tuyến ĐH1 bị xói lở hơn 300 m mặt đường. Giao thông gần như tê liệt hoàn toàn giữa các thôn với xã Phước Thành.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP.Huế (thứ 3 từ trái qua), trực tiếp chỉ đạo di dời 39 bệnh nhân tại cơ sở của Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.Huế bị nước lũ uy hiếp ẢNH: BÌNH THIÊN

QL40B đoạn qua Trà My có nhiều đoạn ngập sâu, đường công vụ cầu Đồng Chùa cũng bị đứt gãy. Nước sông Đăk Mét dâng cao cùng với sạt lở đã chia cắt hoàn toàn các tuyến lưu thông ở xã Phước Thành.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng ẢNH: NGỌC THƠM

Khu vực trung du như Thượng Đức và hạ du Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An… và tuyến QL1 đoạn qua xã Chiên Đàn cũng ngập sâu. Ở vùng rốn lũ Thượng Đức, nhiều nhà dân ngập sâu hơn 1 m, hiện mưa lũ cô lập 2.120 hộ dân, địa phương hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp và di dời xen ghép 113 hộ dân. Riêng xã Quế Phước ghi nhận 452 ngôi nhà và 6 điểm trường học bị ngập, gần 1.200 người dân phải sơ tán.

Sạt lở nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại đèo Lò Xo nối TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi, khiến hàng chục xe tải, ô tô mắc kẹt gần 2 ngày qua. Cục Đường bộ VN cũng như các cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện để giải phóng lượng đất đá tràn xuống, nhưng vẫn chưa thể thông tuyến.

Nhiều tuyến đường ở vùng cao Đà Nẵng đứt gãy do mưa lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Tại xã Thạnh Mỹ (TP.Đà Nẵng), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ xuyên đêm băng rừng, lội bùn đưa hơn 200 hộ dân ở thôn Pà Dương và Bãi Mía ra khỏi vùng bị cô lập. Cùng thời điểm, ở các xã La Dêê, Phước Thành, Phước Năng, Trà Tập, Trà Tân…, lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ giúp dân sơ tán, khắc phục sạt lở. Riêng tại xã Trà Leng, mưa lớn làm sạt hơn 1.500 m³ đất đá, cô lập khoảng 600 hộ dân. Các tổ công tác mang thiết bị liên lạc vệ tinh băng rừng vào vùng bị chia cắt, thiết lập kết nối và chuyển thông tin cứu trợ ra bên ngoài.

Tại xã vùng cao biên giới Đăk Plô (Quảng Ngãi), sạt lở cô lập gần 450 hộ dân. Lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên đã được huy động để túc trực tại các thôn bị cô lập, tiếp tế lương thực và thuốc men cho người dân. Tại xã Ba Động, phát hiện khu vực núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời khẩn 83 hộ dân trong chiều 27.10. Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết người dân được bố trí tạm ở nhà văn hóa, trường học và được cung cấp đầy đủ lương thực, vật dụng thiết yếu. Tương tự, 61 hộ dân tại thôn Ba Lang (xã Ba Vinh) cũng kịp di dời sau khi phát hiện 2 vị trí núi Gò Oát có nguy cơ sạt lở cao.

Hàng trăm tấn đất đá dồn xuống TL14B, miền núi Huế bị chia cắt

Chiều 27.10, Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 5 huy động 19 xe các loại để khắc phục sạt lở đất. Ban Chỉ huy tiền phương đặt tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (xã Trà My, TP.Đà Nẵng) để chỉ đạo, phối hợp ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân tại các xã miền núi. Quân khu 5 cũng thành lập đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả tại xã Trà My.