Đèo Đại Ninh nối Mũi Né - Đà Lạt sạt lở, QL28B tê liệt

Chiều 27.10, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km45+300, đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng). Khối lượng lớn đất đá, cây cỏ từ sườn đồi đổ ập xuống phủ kín mặt đường hàng chục mét, khiến giao thông trên tuyến QL28B bị tê liệt hoàn toàn. Hàng loạt xe ô tô ở cả chiều lên và chiều xuống đều bị mắc kẹt không thể lưu thông, thậm chí cả xe máy của người dân cũng không thể qua được.

Đoàn xe bị kẹt cứng trên đỉnh đèo Đại Ninh, thuộc xã Phan Sơn ẢNH: TÀI XẾ CUNG CẤP

Theo người dân địa phương và các tài xế ở Phan Thiết, trước khi xảy ra sạt lở, khu vực này có mưa lớn kéo dài nhiều giờ, đất ngấm nước, nhão và dễ sụt trượt. Đèo Đại Ninh vốn quanh co, độ dốc cao, từng nhiều lần xảy ra sạt lở trong mùa mưa.

Đơn vị thi công dự án cải tạo QL28B đã huy động khẩn cấp máy xúc và nhân công đến hiện trường để dọn dẹp, song do lượng đất đá quá lớn, việc thông tuyến dự kiến kéo dài đến tối nay vẫn chưa xong.

Hiện trường khu vực sạt lở trên đỉnh đèo Đại Ninh thuộc QL28B ẢNH: LÊ BI

Dự án nâng cấp QL28B qua Lâm Đồng dài 68km, hiện mới đạt khoảng 55% khối lượng hợp đồng. Nhiều đoạn đường xuống cấp, đầy ổ voi, mặt đường nham nhở công trường rất bộn bề. Nay gặp sạt lở giữa đỉnh đèo Đại Ninh, giao thông càng thêm khó khăn chồng khó khăn.

Người dân lưu thông bằng xe gắn máy cũng khó có thể vượt qua đoạn sạt lở ẢNH: LÊ BI

Nhiều tài xế đã buộc phải quay đầu xe về hướng Đức Trọng, đi vòng qua QL27 để tiếp tục hành trình về Phan Rang. Người dân địa phương bức xúc: “Đường chưa xong đã sạt lở, mỗi lần mưa lại nơm nớp lo đất đá vùi xe”.