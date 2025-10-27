Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
27/10/2025 12:42 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập hồ sơ khắc phục tình trạng sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Ngày 27.10, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khắc phục, duy tu sửa chữa hệ thống bờ kè, sạt trượt ta luy quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh 1.

Tình trạng sạt trượt ta luy, bờ kè quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cùng các ban, ngành liên quan sau khi rà soát và kiểm tra thực tế phát hiện bờ kè, ta luy quanh danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương xảy ra tình trạng sạt trượt.

Theo đó, hệ thống bờ kè, ta luy quanh hồ Xuân Hương có chiều dài hơn 5.100 m được xây dựng từ năm 1998, và được sửa chữa, gia cố năm 2010, nhưng hiện nay xuống cấp, hư hỏng ở nhiều vị trí, đặc biệt khu vực từ nhà hàng Thủy Tạ qua trước quảng trường Lâm Viên đến khách sạn Công đoàn.

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh 2.

Nhiều vị trí bờ kè quanh hồ Xuân Hương bị sụt lún, hở hàm ếch

ẢNH: LÂM VIÊN

Quan sát của PV, quanh hồ Xuân Hương, nhiều vị trí phần đỉnh kè bằng lưới mắt cáo đã bị hư hỏng xuống cấp, nhiều chỗ bị sụt lún, hở hàm ếch và sập mái nghiêng.

Vị trí trước quảng trường Lâm Viên bị sụt nhiều, toàn bộ tuyến kè tại vị trí này bị xô nghiêng đẩy ra phía hồ tạo nên một rãnh nứt kéo dài trên đỉnh mái phần tiếp giáp với lề đường trước quảng trường.

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh 3.

Vị trí bờ kè trước quảng trường Lâm Viên bị sụt lún, xô nghiêng

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh 4.

Nhiều vị trí bờ kè bị sụt lún, hở hàm ếch và sập mái nghiêng.

ẢNH: LÂM VIÊN

Tình trạng này sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương gây mất an toàn cho công trình, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Theo cơ quan chức năng, Đà Lạt đang trong mùa mưa bão nên tại vị trí này có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến an toàn công trình cũng như cảnh quan của hồ Xuân Hương.

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh 5.

Nhiều vị trí bờ kè quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt bị sụt lún, sạt trượt

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng hồ Xuân Hương là công trình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cắt giảm lũ, điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan du lịch trong diện mạo của khu vực trung tâm Đà Lạt. Việc cải tạo, nâng cấp hệ thống kè và ta luy xung quanh hồ là cần thiết để bảo tồn di tích, đảm bảo an toàn hồ đập, mỹ quan và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh 6.

Bờ kè quanh hồ Xuân Hương xuống cấp sau 15 năm xây dựng

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh 7.

Phần đỉnh kè bằng lưới mắt cáo đã bị hư hỏng xuống cấp

ẢNH: LÂM VIÊN

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt và P.Lâm Viên – Đà Lạt theo dõi tình hình diễn biến hiện tượng sạt trượt mái ta luy bờ kè xung quanh hồ Xuân Hương; trường hợp có hiện tượng mất an toàn phải nhanh chóng khoanh vùng, giăng dây, cắm biển báo hiệu người và du khách không được lại gần; không để xảy ra hiện tượng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản của người dân, du khách tham quan.

Khám phá thêm chủ đề

