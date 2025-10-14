Vì sao hồ sơ khoa học di tích thắng cảnh hồ Xuân Hương vẫn chưa xong?

Ngày 14.10, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương theo quy định của luật Di sản văn hóa và các văn bản liên quan. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.11.2025.

Di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương được ví là trái tim của phố núi Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hồ Xuân Hương (Đà Lạt), được Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia năm 1988. Đến năm 1997, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xác định lại phạm vi khu vực bảo vệ I gồm 6,9 ha và khu vực bảo vệ II 59,2 ha, tổng diện tích phạm vi khu vực bảo vệ lên tới 66,1 ha. Tuy nhiên, do hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương và quyết định về xác định phạm vi ranh giới khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II (của UBND tỉnh Lâm Đồng ký năm 1997) không đồng nhất, đã gây khó khăn cho công tác quản lý.

Đến tháng 9.2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ khoa học nhằm bảo vệ, phát huy các giá trị đối với di tích thắng cảnh này, tuy nhiên đến nay hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương vẫn chưa hoàn thiện.

Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo, rộng khoảng 25 ha, chu vi hơn 5 km, nằm ở trung tâm đô thị Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo, rộng khoảng 25 ha, chu vi hơn 5 km, nằm ở trung tâm đô thị Đà Lạt; được xem là "trái tim" của phố núi Đà Lạt. Hồ Xuân Hương với cảnh quan thơ mộng là không gian kết nối các khu vực văn hóa, du lịch, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng của đô thị Đà Lạt.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, việc hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương mới nhằm đảm bảo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự hài hòa giữa giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan với yêu cầu phát triển đô thị, du lịch hiện đại, bền vững của địa phương.