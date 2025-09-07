Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, kết nối cảm xúc

Tối 6.9, tỉnh Lâm Đồng khai mạc Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng với chủ đề "Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, kết nối cảm xúc" thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự. Đây cũng là hoạt động để hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2025.

Đêm khai mạc Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành từ sự sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn, tràn đầy tiềm năng và triển vọng.

Vùng đất này là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người độc đáo, tạo nên một hệ sinh thái du lịch tổng hợp đặc sắc: Từ cao nguyên xanh mát, rừng nguyên sinh bạt ngàn, đến những bãi biển tuyệt đẹp trải dài bên bờ Biển Đông của đất nước. Những điểm đến nổi bật như Đà Lạt ngàn hoa, từ lâu đã được mệnh danh là "châu Âu giữa vùng nhiệt đới", được UNESCO vinh danh là Thành phố sáng tạo về Âm nhạc; Mũi Né - viên ngọc quý của du lịch biển Đông Nam Á; hay Tà Đùng - "Vịnh Hạ Long trên cao nguyên" đầy thơ mộng... đã khẳng định vị thế của Lâm Đồng như một điểm đến đa dạng và hấp dẫn.

Theo ông Tuấn, với những lợi thế vượt trội về thiên nhiên, văn hóa và con người, tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và khu vực, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hàng ngàn người dân và du khách đến với đêm khai mạc Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Tháng trải nghiệm kéo dài từ ngày 6.9 đến ngày 5.10.2025 với các chương trình chính như: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và món ngon Lâm Đồng; tháng văn hóa nghệ thuật đường phố Mũi Né, không gian giới thiệu sách, âm nhạc - văn hóa các dân tộc… Bên cạnh đó có nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu hưởng ứng của doanh nghiệp, địa phương.

Tháng trải nghiệm còn xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút, phục vụ khách du lịch đến Lâm Đồng; liên kết các sản phẩm du lịch dựa trên không gian phát triển du lịch của tỉnh sau khi sáp nhập. Qua đó giúp doanh nghiệp nhận diện, xây dựng sản phẩm kết hợp và mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng có thể ví là tháng Hội tụ tinh hoa - Kết nối cảm xúc, từ đó định vị và nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Lâm Đồng trên thị trường trong nước và quốc tế trong thời gian tới.