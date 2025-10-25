Bộ Xây dựng chấp thuận giãn tiến độ mở rộng QL28B, chủ đầu tư 'thở phào'

Ngày 25.10, Bộ Xây dựng ban hành văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL28B qua Lâm Đồng. Theo đó, các hạng mục xây lắp được gia hạn đến tháng 3.2026, trong khi thủ tục hoàn tất dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL28B dài 68 km, với tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỉ đồng. Đây là tuyến quốc lộ quan trọng, nối Phan Thiết cùng các xã, phường của Bình Thuận (cũ) với trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường cũng được xem là trục thay thế quan trọng khi sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động để nâng cấp (dự kiến đầu năm 2026).

Sắt thép bỏ han gỉ trên công trường ở đoạn đầu dự án nâng cấp, mở rộng QL28B ẢNH: QUẾ HÀ

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư rà soát kế hoạch vốn, kiểm soát chặt chẽ chi phí, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư và không phát sinh kinh phí khi kéo dài tiến độ. Cơ quan này cũng nhấn mạnh phải làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chậm tiến độ, đồng thời xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém.

Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn theo quy định và tổ chức thi công, hoàn thành dự án đúng thời hạn được gia hạn. Đồng thời, phải lập bảng tiến độ thi công điều chỉnh, phù hợp với tình hình giải phóng mặt bằng, thời tiết và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ cam kết, sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư.

Một đoạn QL28B đang được thi công ẢNH: QUẾ HÀ

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, công tác giải phóng mặt bằng dự án QL28B vẫn còn khoảng 6 km chưa bàn giao, chủ yếu tại xã Lương Sơn với 90 hộ dân bị ảnh hưởng. Về tiến độ thi công, đến nay đã hoàn thành cấp phối đá dăm 44/62 km và thảm bê tông nhựa 37/62 km.

Trước đó, ngày 22.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án QL28B và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Ông Mười cảnh báo, nếu đến cuối tháng 10.2025 tình hình không cải thiện, ông sẽ ký công văn kiến nghị Bộ Xây dựng thay chủ đầu tư, đồng thời thay các nhà thầu yếu kém.

Thi công cầu bắc qua sông Lũy (ở xã Lương Sơn) trên QL28B rất ít công nhân ẢNH: QUẾ HÀ

Quyết định điều chỉnh tiến độ của Bộ Xây dựng phần nào “giải tỏa áp lực” cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công, sau thời gian dài bị tỉnh Lâm Đồng thúc tiến độ. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng, việc kéo dài thời gian hoàn thành dự án không đồng nghĩa với việc nới lỏng trách nhiệm. Với thời hạn mới đến tháng 3.2026, dự án có thêm thời gian gỡ vướng và hoàn thiện, nhưng trách nhiệm về chất lượng và tiến độ cuối cùng vẫn thuộc về chủ đầu tư và các nhà thầu.