Tối hậu thư cho dự án mở rộng QL28B

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ra tối hậu thư cho dự án cải tạo, nâng cấp QL28B qua tỉnh Lâm Đồng (nối Mũi Né với Đà Lạt). Dự án này có chiều dài 68 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là Cục Đường bộ Việt Nam, giao Ban Quản lý dự án 5 làm đơn vị quản lý. Đến nay, giá trị thực hiện mới đạt khoảng 55% hợp đồng, trong khi chỉ còn hơn 2 tháng để hoàn thành, nhưng hiện còn 6/68 km, tương đương 9% mặt bằng, chưa được bàn giao.

Mặt bằng rộng nhưng lèo tèo chỉ vài công nhân thi công đoạn qua xã Phan Sơn, H.Bắc Bình (cũ) ẢNH: Q.H

Sẽ thay nhà thầu dự án mở rộng QL28B?

Chiều 22.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng Phó chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Hiệp và lãnh đạo nhiều sở, ngành đã đi kiểm tra thực địa dự án trên toàn tuyến.

Đây là lần thứ 2 trong 4 ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đi kiểm tra dự án này (trước đó 4 ngày, ông Võ Ngọc Hiệp dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra).

Điều này cho thấy sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trước tiến độ ì ạch của dự án trọng điểm nối Phan Thiết - Đà Lạt.

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 2 từ trái qua) dẫn đầu, kiểm tra toàn tuyến mở rộng QL28B chiều 22.10 ẢNH: Q.H

Sau khi đi kiểm tra toàn tuyến cùng đại diện chủ đầu tư chiều qua, ông Hồ Văn Mười đã có cuộc họp tại UBND xã Lương Sơn (H.Bắc Bình cũ) và đã thẳng thắn chỉ ra nhiều yếu kém trong tổ chức thi công của các nhà thầu.

Đó là tình trạng "mặt bằng thênh thang, trống rỗng, không có bóng dáng xe máy, con người; chỗ thi công thì lác đác vài công nhân, vậy biết bao giờ cho xong?", ông Mười nói.

Chứng kiến cảnh thi công nhếch nhác, thiếu trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tỏ rõ sự bức xúc: "Các nhà thầu không làm được thì phải tự rút ngay". Ông Mười cảnh báo và cho rằng các đơn vị thi công thiếu phương tiện, nhân lực và chưa tổ chức thi công đồng bộ, là nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ toàn dự án đình trệ và thiếu mỹ quan, cản trở việc đi lại của người dân.

Ông Mười ra tối hậu thư: "Nếu đến cuối tháng 10, tình hình không khả quan như kế hoạch đã phê duyệt, tôi sẽ là người ký văn bản gửi Bộ trưởng (Bộ Xây dựng) đề nghị thay các nhà thầu". Đồng thời, ông Mười yêu cầu các bên liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, rõ từng mốc thời gian, để bằng mọi giá hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Ông yêu cầu tăng cường nhân lực, phương tiện cho các điểm thi công ngay tức khắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ra "tối hậu thư" nếu không chuyển biến sẽ đề nghị thay nhà thầu ẢNH: Q.H

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, đến ngày 22.10, vẫn còn 6 km chưa bàn giao, tập trung chủ yếu tại xã Lương Sơn với 90 hộ dân cũng "chưa nhúc nhích". Dự án cũng vướng hạ tầng kỹ thuật chưa di dời như đường ống nước, điện trung thế, trụ điện chiếu sáng... khiến việc thi công chưa đồng bộ, "đã chậm càng bị chậm thêm".

Dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2025

Tại cuộc họp chiều 22.10 với các sở ngành, chính quyền xã Lương Sơn, xã Sông Lũy, xã Hồng Thái và các nhà thầu, ông Hồ Văn Mười ra tối hậu thư cho các nhà thầu và chủ đầu tư: dự án phải hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Mười một lần nữa nhắc đến biện pháp thúc đẩy tiến độ các dự án bằng cảnh báo "thay người" thậm chí "thay cả giám đốc sở" nếu điểm nghẽn các dự án không được tháo gỡ.

QL28B là tuyến đường ngắn nhất nối Phan Thiết với trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, có lưu lượng phương tiện lớn. Tuy nhiên, do dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này chậm chạp là "nỗi khốn khó" của mấy trăm cán bộ, công chức, người lao động nói riêng ở tỉnh Bình Thuận (cũ) phải làm "cán bộ 2 - 6" (thứ 2 đi Đà Lạt, thứ 6 về lại Phan Thiết). Ngoài ra, du khách Mũi Né - Đà Lạt muốn qua tuyến đường này phải mất ít nhất 5 tiếng đầy thử thách do đường xấu, khó đi.

Sở dĩ có tối hậu thư, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng QL28B càng cấp thiết khi sân bay Liên Khương chuẩn bị tạm dừng hoạt động để nâng cấp, biến tuyến đường này thành trục giao thông huyết mạch phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa ở tỉnh.