Lâm Đồng xử lý 'điểm nghẽn lớn nhất', thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Liên quan việc giải ngân vốn đầu tư công, trong 2 ngày 20 - 21.10, cả hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng là ông Nguyễn Hồng Hải và ông Nguyễn Minh đều có mặt tại P.Phan Thiết để họp với các sở, ngành và địa phương, sau đi kiểm tra các dự án ở Tánh Linh, Hàm Tân, La Gi, Sơn Mỹ và Mũi Né nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ở những địa phương này.

Ngoài việc phụ trách dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, ông Nguyễn Hồng Hải còn theo dõi các dự án lớn như cầu Văn Thánh, đường 719B đi qua mỏ titan, tuyến La Gi - Kê Gà, đường Tân Minh - Sơn Mỹ.... Trong khi ông Nguyễn Minh phụ trách các dự án thuộc khu vực TP.Phan Thiết cũ, gồm chung cư Cà Ty, đường ven biển Mũi Né và nhiều dự án đầu tư công khác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì họp tháo gỡ các vướng mắc ở các dự án thuộc Bình Thuận (cũ) ẢNH: H.T.

Hiện các dự án đầu tư công khu vực 2 (Bình Thuận cũ) rất chậm do không gỡ được nút thắt giải phóng mặt bằng (GPMB). Cả 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đều yêu cầu các sở ngành, nhất là Ban QLDA 2, Ban QLDA nông nghiệp, Ban QLDA giao thông phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh GPMB để bàn giao cho các đơn vị thi công; quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân đầu tư công rất thấp

Trước đó, ngày 18.10, phát biểu trước lãnh đạo Chính phủ tại cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thừa nhận "giải ngân vốn đầu tư công của Lâm Đồng còn rất thấp" và ông nhận trách nhiệm trước Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng các phó chủ tịch tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc Bình Thuận cũ ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Mười khẳng định, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí sẽ thay thế giám đốc sở nếu không tháo gỡ được "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng, quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân của tỉnh lên mức trên trung bình so với cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng thừa nhận nguyên nhân khách quan đến từ tình trạng chồng lấn quy hoạch nhưng vấn đề này đã được các bộ, ngành và tỉnh tháo gỡ. Về nguyên nhân chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, vẫn vướng từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, "điểm nghẽn lớn nhất" khiến hàng loạt dự án trọng điểm đình trệ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì họp tháo gỡ khó khăn cho các dự án ven biển Mũi Né, sáng 21.10 ẢNH: H.L

Dự án cao tốc có tiến độ "giậm chân tại chỗ"

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 18.608,1 tỉ đồng, gồm 12.633,4 tỉ từ ngân sách địa phương và 5.974,7 tỉ từ ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, đến tuần 42 (từ ngày 9 đến 15.10), lũy kế vốn giải ngân mới đạt 5.103,1 tỉ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch. Còn báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực 16 - Lâm Đồng (bao gồm cả vốn Trung ương) cũng ghi nhận con số tương tự: 6.169,4/22.282,4 tỉ đồng, đạt 27,69%.

Hàng trăm dự án ven biển Bình Thuận bị chậm tiến độ cam kết ẢNH: QUẾ HÀ

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 72 dự án có kế hoạch vốn từ 30 tỉ đồng trở lên, tổng vốn bố trí 11.144,5 tỉ đồng (chiếm hơn 60% tổng đầu tư toàn tỉnh) nhưng lũy kế giải ngân mới đạt 1.397,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hai dự án "khủng nhất" cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương có kế hoạch vốn hơn 5.024 tỉ đồng, song đến nay vẫn chưa giải ngân được đồng nào vì chưa có mặt bằng thi công.

Đây là những dự án trọng điểm, chiếm khoảng 27% kế hoạch vốn toàn tỉnh, được lãnh đạo UBND tỉnh liên tục kiểm tra, tổ chức nhiều cuộc họp, đi thực tế tại các xã để đôn đốc, nhưng tiến độ vẫn "giậm chân tại chỗ".

Sở Tài chính Lâm Đồng nêu rõ, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân, thậm chí chưa giải ngân đồng nào dù đã được bố trí vốn. Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong khâu đền bù, thẩm định dự toán và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Dự án đường ven biển Mũi Né chỉ 5 km, vốn hơn 300 tỉ từ ngân sách nhà nước nhưng hơn một năm không thi công được vì vướng mặt bằng ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Lâm Đồng hiện có 5 ban QLDA) và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải tăng cường phối hợp, chủ động chia sẻ khó khăn. Ông chỉ đạo, đặc biệt ưu tiên nhân lực cho các đơn vị phụ trách khu vực Bình Thuận và Đắk Nông cũ, nay là khu vực số 2 và 3 của tỉnh, nơi nhiều dự án bị đình trệ do chậm xác định nguồn gốc đất và thẩm định giá đất cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tập trung cao độ cho các dự án đường cao tốc, xem đây là thước đo quyết tâm trong công tác giải ngân. Cùng với đó, ông yêu cầu tăng cường năng lực cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng - khâu được coi là "nút thắt cổ chai" của hầu hết các dự án.

Hiện UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác đặc biệt, do 6 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết từng dự án cụ thể. Hầu hết các dự án trên địa bàn Bình Thuận trước đây, nay thuộc địa phận Lâm Đồng, đều nằm trong nhóm chậm tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp kiểm tra, rà soát từng dự án, và nếu cần thiết, sẽ thay thế cán bộ phụ trách, thậm chí thay cả giám đốc sở, để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công đạt mục tiêu đặt ra.



