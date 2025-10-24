Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân làm Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng

Quế Hà
Quế Hà
24/10/2025 12:25 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy P.Phú Thủy, làm Giám đốc Sở NN-MT.

Ngày 24.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Phú Thủy, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Lâm Đồng, thay cho ông Tôn Thiện San được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Phan Nguyễn Hoàng Tân là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân làm Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Nguyễn Hoàng Tân

ẢNH: Q.H

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, sinh năm 1978 tại Tây Ninh, có trình độ thạc sĩ chính sách công, cao cấp lý luận chính trị và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính quyền địa phương.

Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng, ông Tân từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Thuận (cũ), sau đó được Tỉnh ủy Bình Thuận điều động làm Phó bí thư Thành ủy Phan Thiết. Đến ngày 20.8.2020, ông được HĐND TP.Phan Thiết bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết.

Ngày 1.7, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức có hiệu lực, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Phú Thủy. Ông được đánh giá là cán bộ trẻ, năng động, có kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường và chính sách đầu tư.

Lâm Đồng bổ nhiệm Sở NN-MT Lâm Đồng cán bộ trẻ Phan Nguyễn Hoàng Tân
Xem thêm bình luận