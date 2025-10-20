Ông Đặng Hồng Sỹ giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 20.10, tin từ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU thống nhất phân công ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Hồng Sỹ sinh năm 1976, quê Hà Tĩnh, trình độ cử nhân báo chí, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi về công tác tại Lâm Đồng, ông Sỹ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại Bình Thuận cũ, như: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận khóa XV.

Ông Sỹ hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV, tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.

Ông Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, ngày 10.10.2025 ẢNH: Q.H

Tháng 7.2025, sau khi Bình Thuận, Đắk Nông sáp nhập với Lâm Đồng, ông Sỹ được Ban Tổ chức Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 17.9, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cả ông Nguyễn Hoài Anh và ông Đặng Hồng Sỹ đều là cán bộ trưởng thành từ tỉnh Bình Thuận cũ, từng giữ chức Bí thư và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.