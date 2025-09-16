Dự kiến cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 15.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch QH đề nghị thời gian tới, mọi công tác chuẩn bị cần tập trung hơn nữa để bảo đảm sự khoa học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, từ sớm, từ xa. Theo Chủ tịch QH, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và kỳ vọng sự thành công trong công tác bầu cử, Chủ tịch QH lưu ý việc chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị bầu cử không còn nhiều, phải có sự tập trung, đồng bộ, ngay từ bây giờ; phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định.

Chủ tịch QH đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Các tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được phân công, những việc trọng tâm, đến hạn. Cụ thể là công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Chính phủ, các bộ, ngành, các ban của Đảng và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN... bám sát nội dung, tiến độ theo kế hoạch về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác bầu cử.

Ủy ban Thường vụ QH chuẩn bị báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu QH. Ngay trong tháng 9 - 10, các đơn vị xây dựng dự thảo tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu QH khóa XVI; làm việc với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc VN và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu QH trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định vào giữa tháng 11.2025. Cùng với đó, xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu QH chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy QH xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.2025.

Chủ tịch QH giao Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử chặt chẽ theo quy định pháp luật. Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VNeID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử.