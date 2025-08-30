Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ mới

Lê Hiệp
Lê Hiệp
30/08/2025 06:00 GMT+7

Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ mới.

Ngày 29.8, Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Cùng đó là dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị

ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, cho biết đây là 2 dự thảo nghị quyết chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra tháng 3.2026. Để kịp thời hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến vào trung tuần tháng 9 tới đây, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức hội nghị với Ủy ban Công tác đại biểu của QH và các cơ quan tổ chức có liên quan để thống nhất nội dung các nghị quyết.

Về hình thức tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú, ông Thủy cho hay các ý kiến thống nhất bổ sung hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đến cử tri. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể, chi tiết hơn việc phát phiếu, kiểm phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và bảo mật thông tin người ứng cử. Đồng thời, có ý kiến đề nghị cấm quay phim, chụp ảnh, livestream tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Về vấn đề này, Ban Thường trực cho rằng việc phát phiếu, kiểm phiếu được thực hiện theo pháp luật chung về bầu cử.

Cạnh đó, đa số các ý kiến tán thành giữ nguyên quy định số lượng cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần điều chỉnh quy định số lượng cử tri nơi cư trú cho phù hợp với tổ chức chủ trương sáp nhập khu dân cư vừa qua.

Về quy định liên quan đến số dư người ứng cử, có ý kiến cho rằng nên quy định về số dư người ứng cử cụ thể trong nghị quyết liên tịch để trong quá trình hiệp thương làm cơ sở cho MTTQ và cơ quan, tổ chức các cấp thực hiện, đảm bảo đủ số dư theo quy định của luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Ông Thủy nhấn mạnh Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

