Phó chủ tịch Quốc hội chỉ ra 5 khâu trong thu hút nhân tài

Sáng 11.8, tại phiên họp 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu ý kiến góp ý tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Góp ý, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhìn nhận, bước sang giai đoạn mới, để đảm bảo nguồn nhân lực cho thời kỳ phát triển mới phải đồng thời thực hiện tốt 5 khâu trong các lĩnh vực.

Ông Định khái quát 5 khâu này trong 5 chữ: học, dụng, giữ, kết và mới. Theo ông, học là phải đổi mới giáo dục đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. "Cần phải chuyển từ học để thi sang học để làm ra của cải", ông Định nêu và lưu ý, để thực hiện việc chuyển đổi này cần giảm lý thuyết, tăng thực hành, tăng đào tạo kỹ năng sống và tập trung đào tạo nghề chất lượng cao.

Về dụng (sử dụng), Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải sử dụng đúng người, bố trí người đúng năng lực, đúng lĩnh vực. Cùng đó, đánh giá cán bộ, nhân lực qua hoạt động thực tiễn, qua sản phẩm, qua đóng góp và tạo cơ chế thử thách trong quá trình làm việc.

Về giữ, ông Định nhấn mạnh là phải giữ được nhân tài, không chỉ trong từng cơ quan mà giữ được nhân tài ở trong nước. Ông cho rằng, việc luân chuyển nhân lực giữa bộ phận công - tư và ngược lại là bình thường. Cùng đó, thu hút người tài từ nước ngoài về, nhất là thu hút Việt kiều.

Ông Định chỉ ra, để giữ và thu hút nhân tài, quan trọng là tạo môi trường lành mạnh, khuyến khích sáng tạo.

"Nhiều khi đến cơ quan thủ trưởng mắng cái là chán lắm, chỉ muốn bỏ cơ quan thôi. Nhưng đến mà thủ trưởng động viên, bắt tay tươi cười thì lại phấn khởi muốn ở lại. Nên môi trường quan trọng lắm. Góp ý cho thủ trưởng vài câu thủ trưởng lại bảo thế trứng khôn hơn vịt à, thì chán lắm, không làm việc được đâu", ông Định nói.

Về chữ kết, ông Định phân tích đó là kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Ông đề nghị, nhà trường, doanh nghiệp, viện nghiên cứu đều phải luôn nhìn xem quốc tế làm gì, gắn bó với quốc tế để kêu gọi, thu hút quốc tế chuyển giao công nghệ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ quốc tế.

Về chữ mới, Phó chủ tịch Quốc hội phân tích, phát triển nguồn nhân lực cũng phải luôn có sự thay đổi để thích ứng với tình hình mới.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, đại diện Chính phủ tham dự phiên họp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực ẢNH: GIA HÂN

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế sử dụng nhân tài

Báo cáo đoàn giám sát đánh giá, bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết, song đất nước đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhất là chuyên gia đầu ngành, "tổng công trình sư", nhóm nghiên cứu mạnh…

Việc tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực ở khu vực công, nhất là trong đơn vị sự nghiệp công lập còn bất cập. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài sử dụng ngân sách nhà nước chưa đạt hiệu quả cao, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

"Đánh giá cán bộ còn bất cập, thiếu cơ chế sàng lọc hiệu quả, thay thế kịp thời cán bộ yếu kém, uy tín thấp", báo cáo giám sát nêu rõ.

Đoàn giám sát cũng cho rằng, cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài cũng chậm đổi mới. Cùng đó, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, tạo môi trường làm việc chưa thực sự hấp dẫn. Số lượng, cơ cấu nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đoàn giám sát đã kiến nghị nhiều nội dung. Trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế sử dụng, trọng dụng, phát triển, giữ chân nhân lực chất lượng cao để phát huy hiệu quả số nhân tài đã được tuyển dụng, thu hút với cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc mang tính mở, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm.

Cạnh đó, triển khai thực hiện tốt các chính sách mới về thu hút, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đãi ngộ để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học; các chính sách đặc thù, vượt trội cho người làm công tác khoa học, xây dựng pháp luật theo quy định.