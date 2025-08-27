Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
27/08/2025 10:58 GMT+7

Sáng 27.8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 2.000 đại biểu là đại biểu Quốc hội các thế hệ tham dự cuộc gặp mặt.

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025), 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thời kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử người đứng đầu Đảng chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội.

ẢNH: GIA HÂN

ẢNH: GIA HÂN
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển”

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp. Gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thế hệ tham dự cuộc gặp mặt.

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 5.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 7.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 8.

Các đại biểu qua các thế hệ tại cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 10.

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc gặp mặt

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 12.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp mặt

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 13.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 14.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 15.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc gặp

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 16.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 17.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại cuộc gặp

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ- Ảnh 18.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm Đại biểu quốc hội Chủ tịch Quốc hội Quốc hội
Xem thêm bình luận