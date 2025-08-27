Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thế hệ

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 2.000 đại biểu là đại biểu Quốc hội các thế hệ tham dự cuộc gặp mặt.
Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025), 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026).
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển”
ẢNH: GIA HÂN
Các đại biểu qua các thế hệ tại cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước
ẢNH: GIA HÂN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc gặp
ẢNH: PHẠM THẮNG
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại cuộc gặp
ẢNH: PHẠM THẮNG
Bình luận (0)